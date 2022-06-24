Buffet買1送1！寒舍艾美探索廚房2人同行1人免費：限四天

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探索廚房午餐時段主廚推薦「威靈頓牛排」，將菲力牛排香煎上色後輕抹上蘑菇泥，以酥皮包裹成柱狀直接烤製，香酥外皮下的粉嫩牛肉溢出豐盈肉汁。粵式傳統「避風塘沙公」嚴選鮮活肥碩的沙公，高溫油炸緊鎖住紮實肉質後，加入乾辣椒、豆豉、以及靈魂要角的金黃蒜酥，以大火快速翻炒，鑊氣十足。甜點全新現做的「芒果香緹吉拿棒」，酸甜的芒果搭配外表酥脆的吉拿棒，征服少女味蕾。
下午餐除了有主廚現切爐烤牛排，還有豐盛海鮮與現煮麵區等。同時，為「甜點控」嚴選台南愛文芒果，祭出多款夏季美味甜點，特別推薦「芒果帕林內」帕林內是法語中榛果醬，將榛果表面焦糖化後搭配軟綿的芒果慕斯。「鮮芒果泡芙」香脆泡芙搭配芒果卡士達內餡，上面點綴香甜多汁新鮮芒果丁。
此外，台中豐邑Moxy酒店於即日起開放民眾預約9/1~10/31期間的戶外及室內包場預訂，於活動日前一個月完成預訂並支付訂金，戶外包場4小時享九折優惠，加贈「DJ Live表演」3小時，室內包場4小時同享九折優惠並加贈「氣泡酒」2瓶。包場地點可自由選擇飯店頂樓18樓「Rooftop XOXO」戶外露天空間，或飯店1至2樓間的靜謐空間─「小窩」，包場費用1萬元起。
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