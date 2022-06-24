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持續晴朗炎熱！13縣市高溫特報　午後對流旺盛注意雷陣雨

▲氣象局表示，今（24）日各地天氣晴朗穩定，白天高溫各地普遍可以來到33到35度，午後在大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛。（圖／張勵德攝）
▲氣象局表示，今（24）日各地天氣晴朗穩定，白天高溫各地普遍可以來到33到35度，午後在大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 06:38:24

中央氣象局表示，今（24）日各地天氣晴朗穩定，僅東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，而午後在大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，不時伴隨雷擊、強陣風，中午過後請大家留意天氣變化；氣溫上，夜晚清晨低溫為25至27度，而白天高溫各地普遍可以來到33到35度，感受炎熱，且在大台北、中南部近山區或河谷地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機會，近中午前後紫外線偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分以免中暑。

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▲氣象局發布高溫警報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局發布高溫警報。（圖／中央氣象局）
氣象局針對13縣市發布高溫警報，台北市、新北市、嘉義市、台東縣地區，彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「太平洋高壓」逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍擴大，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局的特報。今日各地氣溫：北部22至36度，中部22至36度，南部24至36度，東部22至36度。

下週日至週二「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部晴時多雲，高溫仍在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後有強對流發展的條件，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」的發生。下週三、四「熱帶擾動」外圍雲系接近，各地有局部陣雨，並有較大雨勢。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式，模擬30日20時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有「熱帶擾動」的機率，最高達60%；模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低。模式會持續調整，應繼續觀察。（編輯：倪浩軒）

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