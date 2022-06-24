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恩恩爸認為送醫時「血氧濃度」是關鍵　盼提供救護紀錄表

▲恩恩爸最新認為恩恩送醫時的血氧濃度與送醫延誤有關鍵關聯，希望市府提供手寫救護紀錄提供比對。（圖／中央社檔案照片）
▲恩恩爸最新認為恩恩送醫時的血氧濃度與送醫延誤有關鍵關聯，希望市府提供手寫救護紀錄提供比對。（圖／中央社檔案照片）

中央社

2022-06-24 07:07:17

（中央社記者黃旭昇新北24日電）恩恩爸爸今天凌晨在臉書貼文表示，他認為恩恩送醫時的血氧濃度與送醫延誤有關鍵關聯，但新北市府消防局提供的救護紀錄表是電腦打字，希望市府提供手寫救護紀錄提供比對。

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恩恩的爸爸林先生，今天凌晨在臉書（Facebook）貼文表示，恩恩到院時血氧剩下80，但這件事，除消防無線電的通報外，並沒有任何佐證資料；因為，他從新北市府消防局拿到的「救護紀錄表」上，生命徵象欄位是空白的。

林先生說，這2天他看了醫師高大成針對恩恩血氧剩下80的論述，高大成提到，提早20分就有救。他也請教其他的醫師見解，獲悉在等待救護車的81分鐘內，恩恩正在慢性缺氧造成肝腎的損傷，並造成更嚴重的腦傷。這樣的事實，令他深感難過和痛徹心扉的難受。

林先生認為，聽了這些意見才知道，「恩恩到院時的血氧濃度，跟送醫延誤這件事有很關鍵的關聯」。不過，比對消防局給他的救護紀錄表，才發現血氧值寫「無法測量」。

林先生說，消防局提供的整份報告是電腦打字的，和他在網路上查證的「手寫」救護紀錄表差異很大，原應該還有一份現場的救護紀錄，記載關鍵的數字，也是他還原就醫狀況的重要資料佐證，希望新北市政府可回答這些問題。（編輯：楊昭彥）1110624

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