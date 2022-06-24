我要加薪！暑假旅遊旺季將至 希斯羅機場英航員工喊罷工
英國大約4萬名鐵路員工本週發起3天的大罷工，幾乎使英國鐵路系統癱瘓，並打擊民眾通勤需求及觀光業復甦。雪上加霜的是，倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）的英國航空（British Airways）工會，23日也投票通過，將在暑假期間發起罷工，要求資方改善薪資問題，恐怕令英國這個夏天更加混亂。
綜合《英國廣播公司》（BBC）、《路透社》等外媒報導，由於糧食和燃料價格飆升，大幅提高生活成本，也將許多家庭的可用預算拉到了緊繃邊緣，示威和威脅罷工的聲浪此起彼落。英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）發言人表示，會繼續與資方商談條件，但若無法達成協議，不排除會將罷工行動「再升級」。
無獨有偶，倫敦希斯羅機場的英航員工也在23日投票支持罷工，將導致本就亂成一團的機場更加混亂，特別是在人手已嚴重不足的情況下。
英航員工工會聲稱，此舉主要是為了抗議公司在新冠大流行高峰期，實施的減薪10%，沒有在解封後就撤銷。目前確切罷工日期未定，但若成真，屆時恐有700人在旅客需求旺盛時罷工。
英國政府批評，罷工只會適得其反，還傷害到依賴公共運輸上工的低收入人群。首相強生（Boris Johnson）直言，罷工是個「糟糕的主意」；商業大臣克沃滕（Kwasi Kwarteng）也表示，工會企圖透過停止關鍵的公共服務來勒索國家，目前所處的情況是「不可持續的」。