冷氣師傅勸她「多1萬」加大噸數！內行全點頭：會賺回來
夏天逐漸來臨，台灣高溫狂飆成了「烤蕃薯」，許多人家中也狂開冷氣消暑，不過就有一名網友詢問，她想在4點多坪的套房內安裝冷氣，按照坪數選擇只需買2.8噸的款式，冷氣師傅卻建議她加錢買大，眼看價差將近1萬元，讓她求助是否該真的將錢砸下去，貼文曝光後，網友們立馬一面倒建議：「一定要買大一級的，我住在透天最頂樓，常常覺得冷氣不夠涼」、「當初安裝買剛好，結果現在都要多降一兩度才會涼」。
該名網友昨（23）日在PTT貼文，她表示近期在裝潢一間套房，裡頭有5坪，扣掉廁所約4點多坪，樓高270公分左右，她按照坪數挑選了一個2.8噸的冷氣，兩位冷氣師傅卻各自建議挑選3.66及4.12噸，而兩種相較原先的都要貴上1萬元以上，讓她想問是否真的有需要加錢買大，「來裝冷氣的狂說我們這樣會吹不冷，很怕被當盤子，但也怕真的會吹不冷，所以上來誠心請教，希望有專家可以回覆」。
貼文一出，網友紛紛留言，「建議真的買大的…尤其是國產」、「一定要買大一級的，我住在透天最頂樓，常常覺得冷氣不夠涼」、「當然選噸數大的，不能選剛剛好的」、「當初安裝買剛好，結果現在都要多降一兩度才會涼」、「買大的可以從電費賺回來，買小的用越久電費虧越多」、「要加大通常是熱源太多，或有西曬，挑高也算但要真的很高」。
另外，也有網友建議，無論如何都一定要注意是否有「變頻功能」，「如果裝變頻的話，3.6噸不算過份，會涼比較快」、「我會裝大台點的，選變頻節能一級的」、「變頻空調就是要裝大一點才會冷得快，然後維持在低頻區省電，裝太小台永遠維持最高速，乾脆裝傳統定頻冷氣還比較省錢」。（編輯：賴禹妡）