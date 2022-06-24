台積電反彈、台股早盤漲逾220點 元宇宙概念股紅通通
美股昨（23）日四大指數漲多跌少，台北股市今（24）日反彈開高走高，早盤一度漲220多點，來到15403點，漲幅1.2%以上。權值股台積電早盤漲7元，來到492.5元，其他重要電子股如鴻海漲2.3%，來到110.5元。而今日盤面焦點為元宇宙概念股，包括建達、驊訊、宏達電、威盛、位速都飆漲停。
美股道瓊指數23日上漲194.23點，或0.64%，收30677.36點；那斯達克指數上漲179.11點，或1.62%，收11232.19點；標普500指數上漲35.84點，或0.95%，收3795.73點；費城半導體指數下跌17.0 點，或0.65%，收2602.7點。
台北股市今日開盤漲55.9點，加權股價指數以15232.34點開出，早盤一度漲220多點，來到15403點，漲幅1.2%以上。權值股台積電早盤漲7元，來到492.5元，漲幅1.3%。聯電漲1.7%，來到42.75元。
鴻海董座劉揚偉會面印度總理莫迪，雙方暢談印度製造計畫，今天鴻海股價翻揚，早盤漲2.5元，來到110.5元，漲幅2.3%。另外，友達、群創漲2到3%，緯創、國巨、大立光、和碩、旺宏、英業達漲1到3%之間。
今日金融族群也很給力，富邦金、華南金、國泰金、元大金、兆豐金、新光金、永豐金、王道銀行漲1到2%多。而貨櫃三雄也展開反攻力道，長榮、陽明與萬海漲3到4%。而今日元宇宙概念股表現亮眼，建達、驊訊、宏達電、威盛、位速飆漲停，威鋒漲8%，亞信、揚明光都漲5%以上。