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一起深呼吸！　研究顯示：每日5分鐘呼吸鍛煉　對「高血壓」有顯著改善

一起深呼吸！　研究顯示：每日5分鐘呼吸鍛煉　對「高血壓」有顯著改善
一起深呼吸！　研究顯示：每日5分鐘呼吸鍛煉　對「高血壓」有顯著改善

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-24 10:00:43

現代人工作壓力大，又長時間面對電腦、手機，時間久了肩膀脖子酸痛不在話下。然而若你常常出現這些症狀——肩頸痠痛、不明原因的頭痛、頭暈等症狀，那就要去檢查身體了，或許是高血壓正在作怪。一項新的研究顯示，每天只需要花5分鐘時間做一種呼吸訓練，對高血壓有顯著的改善。

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▲ 不明原因的頭暈、頭痛，可能是高血壓作怪。（示意圖／Pixabay）

根據外媒New Atlas報導，這項研究的核心運動，被稱爲高阻力吸氣肌力量訓練（Inspiratory Muscle Strength Training，簡稱IMST），是一種專門針對控制呼吸的肌肉的力量訓練。這種獨特的方式於1980年代被開發，起初是爲了治療呼吸系統疾病患者。患者通過手持式吸氣肌肉訓練設備提供阻力，大力吸氣以鍛煉肺活量。

研究證實，IMST可以調節高血壓，保護心血管健康。傳統的IMST鍛煉，一次需要30分鐘。然而最新的研究顯示，只要持之以恆，每天鍛煉5分鐘，就能在體內看到效果。尤其是高血壓患者，這一項呼吸鍛煉，可以調節血壓，長此以往可望改善心血管健康。

Pixabay
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▲ 每天只需要花5分鐘做呼吸鍛煉，對高血壓有顯著改善。（示意圖／Pixabay）

研究人員找來35名50歲及以上的成年人，將他們分爲「高阻力訓練組」和「低阻力對照組」。兩組的任務是在六週內，每天使用訓練器約五分鐘。研究結果表明，「高阻力組」的跑步機測試時間提高了12%，而對照組的表現毫無變化。

美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）的首席研究員凱特琳（Kaitlin Freeberg）透露，科學家發現「高阻力組」的受試者，體內有18種代謝產物的水平發生變化，其中大部分是在能量產生、脂肪酸代謝中起到關鍵作用的代謝物，這個結果讓人振奮。換言之，這一套訓練方法，可能比花30分鐘時間進行有氧訓練，要來得有效。研究人員認為，每天五分鐘簡單的IMST鍛煉，可改善中老年人的身體機能，減低罹患慢性疾病的機率。


原文出自：New Atlas

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