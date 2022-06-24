皮膚科醫師揭妙招「抗屑洗髮精」竟能緩解汗斑！　提醒：還是要需配合藥物治療

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汗斑症狀陳昱璁表示，所謂的汗斑(Tinea versicolor)，又稱為變色糠疹 (Pityriasis versicolor )，人體表皮的共生黴菌皮屑芽孢菌，會在溼熱和皮脂分泌旺盛的環境下快速孳生，引起皮膚輕微發炎和色素變化，因而產生汗斑。好發部位為人體容易流汗處，如臉部、頸部、前胸、後背、腋下等，大部分患者無不適症狀，但有些人可能會出現搔癢或皮膚脫屑。
發病原因既然每個人身上都有這種共生菌，為什麼有些人會發病？陳昱璁表示，任何年紀的人都可能出現汗斑，體質與皮膚所暴露的環境都有關係，通常氣候炎熱時易發病，天氣轉涼後就會改善，隔年夏季又可能復發。
體質：汗斑常好發於青春期皮脂分泌旺盛的年輕人、免疫力低下(如糖尿病、化療、使用免疫抑制劑者)、本身表皮的皮屑芽孢菌菌量較多的人
皮膚環境：汗斑常好發於愛運動的男性與在室外的勞力工作者，因為汗液容易積存於表皮上；此外，衣服的材質也會影響皮膚乾燥程度，經常穿不通風不排汗衣物的人會容易產生汗斑。
汗斑治療對於初期、輕微症狀、面積不大的汗斑，普遍上醫師會開立外用藥膏，並提醒病患保持身體通風乾燥、衣服穿著要寬鬆、選擇易乾爽材質並加強清潔汗液；若汗斑面積過大、反覆發作、或是外用藥膏效果不佳，則會同時搭配口服抗黴菌藥物，以抑制皮屑芽孢菌生長，療程約長達2-4周，且不可自行停藥。
此外，倘若患者嫌擦藥吃藥麻煩，但又想加強治療效果，陳昱璁也為大家提供一個簡單的小妙招，建議購買含2% ketoconazole、2.5% selenium sulfide 或是zinc pyrithione、piroctone olamine、ciclopirox olamine等成份的「抗屑洗髮精」，每周數次塗抹於患部，5-10分鐘後再沖洗掉，即可作為藥膏的輔助，對於汗斑面積太大的患者也會有不錯的成效。
勿擅自使用類固醇另外，陳昱璁警告民眾，切勿自行使用類固醇類藥膏，雖然短期內看似有效，但後續可能會引發更嚴重的問題！患者在初期使用類固醇藥膏時，其抗發炎和止癢效果會暫時改善汗斑，以致患者誤以為有效，但類固醇的抑制免疫作用會導致塗抹處反變成真菌的溫床，助長真菌擴散，最終使病情惡化成比擦藥前更加嚴重。
預防汗斑由於導致汗斑的源頭是皮膚共生菌，所以大家只能盡量避免促進發病的因子，在此陳昱璁醫師強調「改善皮膚環境，保持皮膚乾爽最重要」，建議容易流汗的人應選擇吸汗且排汗迅速材質的排汗衫，如聚酯纖維和尼龍；棉質衣物雖容易吸收水分，但卻無法快速將水分排乾，因此不建議大量出汗者使用；此外，流很多汗的人，平日不妨多預備一件可替換的衣物。
汗斑治療難度不高 卻難以根治陳昱璁表示，汗斑治療難度雖然不高，但卻難以根治，因此鼓勵患者早期用藥治療讓皮膚恢復健康。對於容易復發者，建議可與皮膚科醫師討論評估，可使用口服或外用藥物以預防症狀發作。最後提醒大家，汗斑並不會傳染，所以不必害怕與出現汗斑的家人接觸。
本文經陳昱璁醫師臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導
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