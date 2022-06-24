中風後照護是自理能力恢復關鍵　衛教手冊伴長期抗戰

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台灣每年新增3~5萬名腦中風患者，台灣腦中風學會李俊泰理事長指出，根據統計，過往每六人有一人可能中風，現在則是每四人當中即有一名終生會發生中風危機。台灣腦中風學會常務理事連立明主任也說，許多人工作型態長期久坐少運動、工時長，又偏好高油、高鹽、高糖食物，因此近年中風有年輕化趨勢，提醒中壯年族群也要注意中風問題，如果有中風前兆，應及時求診，而急性治療後的中長期照護，讓患者有機會找回生活自理能力、減輕殘障失能程度，有的患者還能重回職場，降低家庭、社會負擔。
台灣中風登錄資料庫顯示，半數以上初次中風患者於半年後仍呈現失能狀態，台灣腦中風病友協會周中興理事長指出，腦中風後肢體痙攣是常見原因之一，患者於中風後一週即可能出現痙攣，且比例隨時間拉長而增加，根據統計，中風超過半年後約4成患者受肢體痙攣困擾，若不積極介入處理，導致軟組織僵硬、退化，關節僵硬、變形與孿縮，恐面臨拄柺杖、坐輪椅、臥床等病後人生。
許多患者與照護者因肢體痙攣認知不足，常誤解出現疼痛感等於復健失敗而放棄，周中興理事長說明，肢體痙攣包含拳頭緊握、手肘彎曲、手腕內彎、肩膀內收等，可能會使手腳難活動，吃飯喝水、沐浴如廁都困難，甚至連抓癢都辦不到。除了降低患者日常生活能力，也使照護者負擔加重，特別是正值中壯年的患者，多為家庭經濟支柱，如無法正常工作，對個人、家庭，甚至整體社會皆造成重大影響。李俊泰理事長也說，肢體痙攣會影響中風後復健成效，「肢體硬梆梆很難復健，必須軟Q才有效果。」
復健+藥物雙管齊下、治療肢體痙攣才有效
張庭瑜主任說明，由於中風影響大腦中樞神經，導致周遭肌肉控制力下降，一開始肌肉容易呈現高張狀態，引發不自主收縮及不正常的肢體擺位，若未妥善處理，長期可能因肌肉過於緊繃而引起疼痛、關節活動角度受限，嚴重甚至會造成不可逆的攣縮變形。最常出現的三大位置是手肘、手腕與腳踝，也就是影響生活與行走的上下肢，應積極介入讓痙攣的肢體放鬆，透過復健恢復功能。
台灣腦中風學會名譽理事鄭建興教授表示，國際與台灣2021年最新治療指引皆指出，應及早制定完整治療計畫及目標，並採用藥物與非藥物治療並行，整體效果更佳。指引高度建議使用肉毒桿菌素注射治療肢體痙攣，現在健保也已有條件給付，患者及照護者可與醫師討論最合適的治療計畫。
張庭瑜主任表示，腦中風後肢體痙攣的治療選擇多元，口服抗痙攣藥物雖能舒緩張力不適，但可能造成全身無力、嗜睡等副作用；肉毒桿菌素治療則可放鬆局部張力過大的肌肉，醫師會依據患者的張力程度，設定客製化的注射部位與劑量，更有助於落實個人化治療計畫。此外，張庭瑜主任指出，肉毒桿菌素只需每四個月施打一次，可以拉長患者回診時間，特別是在疫情期間，更能減少中高齡族群染疫風險。
台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會攜手推出中長期照護手冊
李俊泰理事長表示，中風照護猶如一場馬拉松，雖然每位病人狀況不同，但若能維持個別的進步目標，例如原本臥床的可以下床坐輪椅、坐輪椅可以進展到改用助行器、原先使用助行器的拿拐杖就能走等等，對個別患者來說就是很大的進步。
有鑑於此，台灣腦中風學會與台灣腦中風病友協會於今年推出腦中風中長期照護衛教手冊，內容涵蓋食衣住行、情緒認知等面向的注意事項，周中興理事長表示，除了希望提供更多實質幫助外，也期待透過手冊內容，讓更多患者、照護者主動向醫護人員詢問、了解中長期照護的關鍵，幫助病患恢復日常功能。
腦中風中長期照護衛教手冊連結：https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54242
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