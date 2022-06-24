COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全家霜淇淋買1送1！限時三天吃爆　蜜香玫瑰紅也買一送一

▲全家超商今日起推出限時三天的霜淇淋買一送一，本周再加碼蜜香玫瑰紅茶也買一送一。（圖／網友提供）
▲全家超商今日起推出限時三天的霜淇淋買一送一，本周再加碼蜜香玫瑰紅茶也買一送一。（圖／網友提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-24 10:05:49

各地天氣持續晴朗炎熱，氣象局表示，白天高溫普遍來到33到35度。熱到爆的夏天想吃冰消暑，快把握限時3天全家霜淇淋買一送一，今（24）日起再加碼「蜜香玫瑰紅茶」也買一送一。如果想補充冷凍庫冰品庫存量，義美超高人氣的銅鑼燒冰淇淋，今天也是買一送一最後一天，還沒買到的消費者趕緊手刀採買。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家為了推廣消費者升級APP錢包，註冊使用全盈+PAY，火力全開推出專屬優惠。今（24）日起至6月26限時3天使用全盈+PAY結帳，享霜淇淋「不限口味」買一送一，包括嵜本聯名的蜜蜜開心果口味，或是搭配比利時巧克力的綜合口味，以及圓滾滾霜淇淋。本周同步加碼「蜜香玫瑰紅茶」買一送一，但同樣限用全盈+PAY購買。

▲全家超商今日起限時三天，買霜淇淋並使用全盈+pay支付，不限口味享買一送一。（圖／取自「Big City遠東巨城購物中心」粉專）
▲全家超商今日起限時三天，買霜淇淋並使用全盈+pay支付，不限口味享買一送一。（圖／取自「Big City遠東巨城購物中心」粉專）
而廣受好評的買拿鐵送蜂蜜包，不只活動加碼延長2天，還開放更多指定品項大放送，今（24）日仍是買拿鐵送蜂蜜包，不過明（25）日起至6月30日，只要買Let’s Café及私品茶全品項，都會免費送一包蜜蜂工坊的蜂蜜包。如果不用來升級成蜂蜜拿鐵，許多內行的網友分享，蜂蜜包單賣就要30元，小包裝很方便攜帶，自己用來加其他飲料、沾麵包、蛋糕都很好用。

▲不只買拿鐵送蜂蜜包，明日起買Let’s Café及私品茶全品項都大放送。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
▲不只買拿鐵送蜂蜜包，明日起買Let’s Café及私品茶全品項都大放送。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
義美銅鑼燒冰淇淋買一送一也進入活動最後一天，全台門市優惠只到今（24）日，共有黑炫巧克力、靜岡抹茶紅豆、黑糖珍珠奶茶3種口味，原價65元，不限口味買一送一，會員結帳可再疊加9.5折，等於單入最低31元。
 

▲義美銅鑼燒冰淇淋快閃促銷進入最後一天，3種口味限時買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
▲義美銅鑼燒冰淇淋快閃促銷進入最後一天，3種口味限時買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

7-11拿鐵、氣泡飲買一送一！限5天快搶　全家洋芋片殺5折

橘村屋「芋泥布丁寶盒」買1送1　新光A8美食街半價懶人包

慶國際粉紅日！7-11特大杯冰美37元　太妃拿鐵12杯520元

「說一家曾暴紅卻急速退燒的飲料店」　眾人直指它最悲劇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀