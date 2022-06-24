全家霜淇淋買1送1！限時三天吃爆 蜜香玫瑰紅也買一送一
各地天氣持續晴朗炎熱，氣象局表示，白天高溫普遍來到33到35度。熱到爆的夏天想吃冰消暑，快把握限時3天全家霜淇淋買一送一，今（24）日起再加碼「蜜香玫瑰紅茶」也買一送一。如果想補充冷凍庫冰品庫存量，義美超高人氣的銅鑼燒冰淇淋，今天也是買一送一最後一天，還沒買到的消費者趕緊手刀採買。
全家為了推廣消費者升級APP錢包，註冊使用全盈+PAY，火力全開推出專屬優惠。今（24）日起至6月26限時3天使用全盈+PAY結帳，享霜淇淋「不限口味」買一送一，包括嵜本聯名的蜜蜜開心果口味，或是搭配比利時巧克力的綜合口味，以及圓滾滾霜淇淋。本周同步加碼「蜜香玫瑰紅茶」買一送一，但同樣限用全盈+PAY購買。
而廣受好評的買拿鐵送蜂蜜包，不只活動加碼延長2天，還開放更多指定品項大放送，今（24）日仍是買拿鐵送蜂蜜包，不過明（25）日起至6月30日，只要買Let’s Café及私品茶全品項，都會免費送一包蜜蜂工坊的蜂蜜包。如果不用來升級成蜂蜜拿鐵，許多內行的網友分享，蜂蜜包單賣就要30元，小包裝很方便攜帶，自己用來加其他飲料、沾麵包、蛋糕都很好用。
義美銅鑼燒冰淇淋買一送一也進入活動最後一天，全台門市優惠只到今（24）日，共有黑炫巧克力、靜岡抹茶紅豆、黑糖珍珠奶茶3種口味，原價65元，不限口味買一送一，會員結帳可再疊加9.5折，等於單入最低31元。