公民複決965萬票門檻高　時力啟動18歲公民權宣傳列車

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳椒華指出，立法院院會上會期表決18歲公民權修憲案，獲得院會全數出席委員投票贊成通過送公民複決，但根據現行修憲程序，本次公民複決需要超過965萬同意票的超高門檻才能完成修憲，比起台灣任何一次總統大選勝選者的得票數都還要高出許多，需要全民一起來幫忙，盼望民眾在11月26日都可以踴躍出門投下同意票，一起努力讓18歲公民權修憲複決案可以順利跨過崇高的修憲複決門檻。
陳椒華表示，時力的縣市縣市議員參選人也會拿著印有18歲公民權的宣傳面紙，到各地宣傳18歲公民權。
立委王婉諭表示，距離我國上一次的修憲通過，已是2005年的事情。現有的憲法規範早已不敷使用，修憲更成為多數台灣人殷切期盼的目標。本次18歲公民權公民複決的門檻極高，所以時代力量積極站在這裡邀請大家積極站出來投下贊成票，一舉讓18歲公民權能順利通過修憲門檻，共同來完成擴大青年參與的歷史任務。
王婉諭進一步說，18歲公民權修憲複決案只是第一步，時代力量也一直主張的下修修憲門檻、廢考監、基本權入憲等議案，未來也會持續努力，完成台灣人殷切期盼的目標。
立委邱顯智表示，18歲公民權已經遲到太久，整個歐洲、亞洲的日韓、美國都是18歲有公民權，奧地利、巴西甚至16歲就有公民權，在台灣18歲必須繳稅、服兵役，但是卻不能投票，這完全沒有道理，因此時力主張修改憲法130條，號召大家支持18歲公民權，在11月26日投下同意票。
台灣青年民主協會理事長張育萌指出，全世界的民主國家，只剩台灣的公民是18歲還不能投票，台灣憲政改革已迫在眉睫，時代力量在2020年大選期間，就已表態支持18歲公民權，時力三位立委進入立法院後，也持續以實際行動，從修憲委員會到院會表決，一直堅定支持18歲公民權，更監督兩大黨一起為青年站出來投票。時代力量的各縣市地方候選人力挺18歲公民權就是很好的示範，呼籲其他政黨也應要求所有地方公職候選人，宣傳18歲公民權複決案。