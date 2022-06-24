南美館「殭屍展」來了！注意事項曝　能否cosplay埋伏筆

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對上述問題，南美統一回覆，無須另行購票或預約，現場購買美術館門票或持通路購買的票券憑證即可入館參觀；開放時間事週二至週日的上午10點至下午6點，周六延長開放至晚上9點；展覽無年齡限制，但涉及幽魂鬼怪等內容，請自行斟酌入場，12歲以下的孩童建議由成人陪同；寵物不行攜入館內（導盲犬除外）。
此外，自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等禁止攜入，當然包含桃木劍、糯米等都是禁止進入，而值得注意的是，針對許多人想「入場cosplay」的想法，南美則強調「為維護觀展品質及體驗目前不開放」，不過文末卻寫道「大家的聲音我們聽到了！後續活動Coming Soon」，被網友們認為是埋下一個伏筆。
而近日，部分民眾批評該展覽是「怪力亂神」，要求停辦，意外衍生網友熱議，對於展覽引發討論，台南美術館則表示，歡迎大家來看展，「眼見為真」，來參觀後就會發現和之前想像的不一樣。台南美術館說明，自古以來，鬼怪神話是創造力和想像力的來源，許多重要的文學、音樂、視覺藝術創作都與其有關。在亞洲和東方世界裡，許多鬼怪傳說、靈異故事跨越時代，通過世代口述流傳、文學記載與創作、戲劇演出、電影卡漫改編等，強化了魂魄的非自然力量，加深了詭譎陰森的氣息，台灣觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗。（編輯：張志浩）