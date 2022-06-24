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南美館「殭屍展」來了！注意事項曝　能否cosplay埋伏筆

▲台南美術館策劃「亞洲的地獄與幽魂」特展，活動將從明（25）日至10月16日展出，超逼真的「殭屍照」也讓展覽未演先轟動，討論度突破天際。（圖／翻攝台南美術館臉書）
▲台南美術館策劃「亞洲的地獄與幽魂」特展，活動將從明（25）日至10月16日展出，超逼真的「殭屍照」也讓展覽未演先轟動，討論度突破天際。（圖／翻攝台南美術館臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 11:02:05

台南美術館策劃「亞洲的地獄與幽魂」特展，活動將從明（25）日至10月16日展出，超逼真的「殭屍照」也讓展覽未演先轟動，討論度突破天際，更有網友提出「想入場cosplay」的想法，而針對展前注意事項，台南美術館昨（23）晚也在官方粉專一次解答。

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台南美術館在臉書粉專發文表示，「這陣子南美館收到雪片般的私訊、留言、電話等各式各樣問題」，並針對詢問度最高的幾項，用圖卡做出說明；包括展覽需要額外買票嗎？開放期間是幾點到幾點？有年齡限制嗎？可以帶寵物嗎？腳架、自拍棒、桃木劍、糯米可以帶嗎？可以cosplay在裡面拍照嗎？

對上述問題，南美統一回覆，無須另行購票或預約，現場購買美術館門票或持通路購買的票券憑證即可入館參觀；開放時間事週二至週日的上午10點至下午6點，周六延長開放至晚上9點；展覽無年齡限制，但涉及幽魂鬼怪等內容，請自行斟酌入場，12歲以下的孩童建議由成人陪同；寵物不行攜入館內（導盲犬除外）。

▲（圖／翻攝台南美術館臉書）
▲台南美術針對展前注意事項作出聲明，其中也對眾多人關注的cosplay問題做出解答。（圖／翻攝台南美術館臉書）
此外，自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等禁止攜入，當然包含桃木劍、糯米等都是禁止進入，而值得注意的是，針對許多人想「入場cosplay」的想法，南美則強調「為維護觀展品質及體驗目前不開放」，不過文末卻寫道「大家的聲音我們聽到了！後續活動Coming Soon」，被網友們認為是埋下一個伏筆。

而近日，部分民眾批評該展覽是「怪力亂神」，要求停辦，意外衍生網友熱議，對於展覽引發討論，台南美術館則表示，歡迎大家來看展，「眼見為真」，來參觀後就會發現和之前想像的不一樣。台南美術館說明，自古以來，鬼怪神話是創造力和想像力的來源，許多重要的文學、音樂、視覺藝術創作都與其有關。在亞洲和東方世界裡，許多鬼怪傳說、靈異故事跨越時代，通過世代口述流傳、文學記載與創作、戲劇演出、電影卡漫改編等，強化了魂魄的非自然力量，加深了詭譎陰森的氣息，台灣觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗。​（編輯：張志浩）

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