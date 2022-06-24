具俊曄報答劉在錫20年恩情　大S結婚故事只讓他知道

「酷龍」具俊曄上劉在錫的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》暢談與大S（徐熙媛）結婚的故事，升格人夫後首度現身螢光幕的他對此解釋：「太開心的時候如果太誇張一直上節目的話，我怕會喪失這份珍貴，我本來什麼節目都沒上，但因為太少上節目了，有太多人幫我亂寫故事，所以我覺得接受《劉Quiz》採訪也不錯，我只上《劉Quiz》，之後就不上節目了。」而具俊曄之所以選擇劉在錫的節目，是為了報答20年前的恩情。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲具俊曄誇老婆大S手很白。（圖／friDay提供）具俊曄是韓流偶像鼻祖，在事業高峰期卻接連受到挫折，20多年前他和摯愛大S分手，「酷龍」的成員姜元來車禍癱瘓，具俊曄可以單飛卻不想拋下隊友，「一個人活動有什麼用？」具俊曄放下偶像身段，到東大門賣衣服學做生意，「劉在錫知道我的所有過去，在東大門開業的時候也經常來幫忙。」當時低潮的他內心十分感激。▲具俊曄（右）說老婆大S像天使。（圖／friDay提供）他在節目上當場示範於視訊通話中用單膝下跪的方式求婚，示範完後還因太過害羞猛搥了劉在錫幾下，並補充道：「熙媛提議如果結婚的話，我們的婚戒就用刺青代替吧。」接著不僅秀出手上婚戒刺青，還拿出手機大曬他和大S兩手交疊的刺青照。婚後升級為寵妻魔人的具俊曄不僅被發現手機背景畫面是大S，還接著公開兩人20年前的合照以及在台登記結婚當天的甜蜜同框照，並不時向兩位主持人說：「她的手很白吧」、「她看起來是不是很像天使」、「她現在對我來說也仍舊是個少女」。 具俊曄無尾熊抱大S！背影照甜出汁 黑范夫婦見證幸福 「到死之前都要愛著大S」！具俊曄說完突道歉 原因在這具俊曄放閃激吻大S！讚老婆就像天使 首揭異國婆媳關係具俊曄曝分手大S內幕！為隊友捨摯愛 「我們抱頭痛哭」