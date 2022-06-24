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恩恩送醫時「血氧濃度」無法量測　新北市消防局3點回應

▲新北市消防局緊急救護科專員蔡三榮，回應恩恩送醫時的血氧值問題。（圖／新北市消防局）
▲新北市消防局緊急救護科專員蔡三榮，回應恩恩送醫時的血氧值問題。（圖／新北市消防局）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 11:20:552022-06-24 12:05:20

恩恩爸今（24）日凌晨於臉書發文，再提出新問題，指出恩恩到院時的血氧濃度相當關鍵，質疑新北市府消防局提供的救護紀錄表是電腦打字，希望市府提供手寫的救護紀錄。而新北市消防局也迅速發出3點聲明回應，強調當時在救護車上測量不到恩恩的血氧值，但有給予氧氣處置。

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恩恩爸表示，恩恩到院時的血氧濃度，跟送醫延誤這件事有很關鍵的關聯，但回頭比對消防局提供的救護紀錄表，才發現血氧值寫「無法測量」，希望新北市消防局可以提供手寫救護紀錄表，「好好回答這些問題」。

▲消防局當時的救護紀錄表註明血氧值「無法量測」。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）
▲消防局當時的救護紀錄表註明血氧值「無法量測」。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）
而新北市消防局3點聲明回應，全文如下：

一、本局因應無紙化，已於108年9月啟用電子化救護紀錄系統，所以目前救護紀錄表是電子表單的格式。
二、經查本局救護出勤同仁有嘗試量測恩恩血氧值，但是量測不到，故救護紀錄表上填寫「無法量測」；無線電回報血氧值80的紀錄，是當時家屬向救護人員提供的。雖然無法量測到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後給予氧氣處置。
三、在此呼籲請外界勿以訛傳訛的訊息打擊第一線救護同仁士氣。

不過恩恩爸隨即發聲否認曾向消防局提供血氧值的資訊，表示自己家中並無血氧機，求證妻子後妻子也說當時並未說過血氧濃度80，希望消防局不要「誣賴」，喊話新北市消防局公布救護車上的錄影。

新北市消防局則再回應表示，聲明內容都是與第一線救護單位確認後提出，至於救護車上的錄影畫面是否提供，將在研議後再回覆。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

恩恩爸認為送醫時「血氧濃度」是關鍵　盼提供救護紀錄表

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