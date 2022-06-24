恩恩送醫時「血氧濃度」無法量測　新北市消防局3點回應

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而新北市消防局3點聲明回應，全文如下：
一、本局因應無紙化，已於108年9月啟用電子化救護紀錄系統，所以目前救護紀錄表是電子表單的格式。
二、經查本局救護出勤同仁有嘗試量測恩恩血氧值，但是量測不到，故救護紀錄表上填寫「無法量測」；無線電回報血氧值80的紀錄，是當時家屬向救護人員提供的。雖然無法量測到血氧值，救護同仁觀察恩恩膚色後給予氧氣處置。
三、在此呼籲請外界勿以訛傳訛的訊息打擊第一線救護同仁士氣。
不過恩恩爸隨即發聲否認曾向消防局提供血氧值的資訊，表示自己家中並無血氧機，求證妻子後妻子也說當時並未說過血氧濃度80，希望消防局不要「誣賴」，喊話新北市消防局公布救護車上的錄影。
新北市消防局則再回應表示，聲明內容都是與第一線救護單位確認後提出，至於救護車上的錄影畫面是否提供，將在研議後再回覆。（編輯：倪浩軒）
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