清冠一號擬改自費！中醫藥司證實　醫喊：守住最後一哩路

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黃怡超說明，中央流行疫情指揮中心20日指示，公費使用清冠一號應有適用對象，中醫藥司跟據指揮中心指示研擬，目前簽呈仍在指揮中心審議當中，還不方便對外透露，他也強調，外界傳12歲至65歲要完全自費與政策規劃不符，「完全自費是錯的」，但細節要等指揮中心拍板後才能公布。
中醫藥司第一科科長賴芳林受訪時指出，從今年1月1日統計至5月31日，總共有1097間院所申報公費清冠一號，開出約9.2萬份，花費1.3億至1.5億，預計6月使用人數會持平或再略為增加。
對此，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，可能現在疫情相對沒有這麼嚴峻，開始趨緩，有聽到衛福部長官提到關於防疫醫療資院政策要重新調整，並檢討公費清冠一號提供對象。
柯富揚認為，目前聽說未來公費清冠一號研擬僅提供給12歲以下、65歲以上確診個案，但站在中醫師公會全國聯合會立場來看，其實很多13歲至64歲的確診民眾非常適合使用清冠一號，像是糖尿病、癌症患者、心血管疾病、慢性肝腎病、呼吸系統疾患、過度肥胖等有重症因子的確診個案，都應盡早投藥，預防中重症發生，但若是限縮公費使用資格，得讓民眾自費，「那我想對民眾是不公平的，也容易造成民眾的一個焦慮跟恐慌」。
柯富揚呼籲，政府應該將公費適用範圍再擴大，尤其是疫情已經開始趨緩，「更要守住這最後一哩路」，不要貿然讓民眾使用清冠一號權益受損。若未來清冠一號公費對象限縮，柯也喊話，前述高風險族群，具有重症風險因子、重大疾病的確診民眾一定要納入公費給付範圍。
柯富揚解釋，清冠一號最初療程為10日，後來發現約99.7%的確診個案都是輕症跟無症狀，相對病情發展也都在3到5日就會趨緩，所以現在清冠一號每療程改為5日，超過5日若快篩仍呈現陽性，可以自費進行第二個療程。至於民眾若是要自費清冠一號，柯說，現國內有8家藥廠生產清冠一號，劑型跟劑量都有不同，每個療程金額約從1500元至2000元不等。
先前清冠一號嚴重缺貨，柯富揚提到，「缺貨情況已經獲得大幅度改善」，現在確診數已從高峰下降、北部疫情趨緩，現在是中南部疫情仍在高原期，希望政府不要限縮公費清冠一號使用資格，守好疫情最後一哩路。
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