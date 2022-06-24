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遠百啟動第一代店改建計畫　徐旭東談家樂福案又嗆

▲針對電信合併案與台灣家樂福案，遠東集團大家長在今（24）日遠百股東會前做出簡短回應。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲針對電信合併案與台灣家樂福案，遠東集團大家長在今（24）日遠百股東會前做出簡短回應。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-24 11:29:09

遠百股東會今（24）日登場，董事長徐旭東親自出席，關於遠傳與台灣大哥大隔空交火，他今日簡短回應。至於大家關心的台灣家樂福出售案，他表示統一是多年前簽的約，是不是真有優先承購權，仍有待法方回應。至於遠百經營部分，已啟動第一代店寶慶店改建計畫，將翻新台北西區城市景觀，而中國大陸也積極拓點，其中重慶隆鑫購物中心已預計2022年內盛大開幕。

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國內電信業目前有兩大合併案，一是台灣大哥大合併台灣之星，另一個是遠傳電信併購亞太電信。針對徐旭東日前以遠傳董事長身分批評台灣大哥大「邏輯不通」、「腦袋不清楚」，台灣大哥大昨日舉行股東會，董事長蔡明忠回應「我承認我過去頭腦不清，沒有更早推動公司轉型」，強調自己樂見產業合併，沒有反對整併，但股東權利應該要考慮到。

而今日遠百股東會，徐旭東在會前接受媒體採訪表示，「讓他（蔡明忠）去講！」但隨後又說自己沒辦法評論他的話。至於各方關注買台灣家樂福一事？徐旭東說，家樂福是個精彩的題材，現在不方便講這個，「聽說他們簽的優先購買權，多年前簽的，可能是形式上，但真正的細節可能沒談到」，表示優先承購權的部分，仍有待法方回應。

遠百2021年不畏疫情挑戰，持續創造獲利成績，遠百零售體系（包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業）2021年合併營業額為1123億元，合併淨利為19.1億元，每股盈餘0.86元，每股發放現金股利0.9元，盈餘分配率105%。其中，母公司遠東百貨成功完成竹北展店，營運據點增至12店，將有效挹注未來收益。

最新第五代店遠百竹北店於今年1月順利試營運，試營運至今來客數已超過百萬人次。轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店、以及City’Super超市亦表現不俗，其中愛買量販店擴大發展網路購物與外送商機提升業績，City’Super超市則於遠百竹北店內開出第八家分店，提升市占率。

數位經濟下，遠百積極採取數位行銷與線下體驗兩大策略，打造符合消費者需求的虛實零售環境。另外，遠百的消費客群逐漸年輕化，新世代的消費者喜歡分享，更頻繁使用社群媒體與APP。因此，遠百也加速數位轉型與數位創新，透過創意、趣味的影音內容經營社群，與新世代建立新的溝通管道，社群平均瀏覽人次提升50%、互動分享率增加40%。

秉持多角化經營策略，遠百旗下百貨、量販、超市等事業除持續調整營運模式以符合消費者需求之外，也陸續尋找新的投資機會。遠百繼竹北成功展店後，仍未停止成長腳步，目前已啟動第一代店寶慶店改建計畫，將翻新台北西區城市景觀，打造永續新城市，已邀請世界知名設計師進行設計，建造一座高規格的新世代綠色百貨，將再度成為西門町新地標。

在大陸展店方面，遠百未來會持續加碼投資，尋找各地開發機會，其中，重慶隆鑫購物中心已預計2022年將盛大開幕，商場面積達8萬平方公尺，增加大陸營業面積60%，將打造中高端消費新地標，大陸成長動能可期。

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