快訊／本土確診＋45678！死亡個案增152人　境外移入89例

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指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138例具慢性病史、109例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。
指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為57例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上，分別自法國(8例)、英國(4例)、印度(3例)、加拿大、新加坡、美國及柬埔寨(各2例)、泰國、越南、西班牙及菲律賓(各1例)移入，另62例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月23日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,084,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,547,671例排除)，其中3,533,335例確診，分別為14,120例境外移入、3,519,161例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,969例COVID-19死亡病例，其中5,954例本土，個案居住縣市分布為新北市1,592例、臺北市852例、臺中市517例、桃園市510例、高雄市475例、臺南市339例、彰化縣272例、屏東縣219例、基隆市160例、南投縣138例、宜蘭縣134例、雲林縣126例、苗栗縣111例、新竹縣96例、花蓮縣95例、嘉義縣87例、臺東縣84例、嘉義市76例、新竹市54例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。