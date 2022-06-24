私募案恐損股東權益？台開邱于芸：一切合乎程序

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針對近日小股東委任律師按鈴提告，以及部份民眾或網友對於私募定價程序和公司財報未能如期完成上傳公告之疑惑，台開聲明強調，本私募案經110年度股東常會決議通過後，邱于芸秉承股東常會決議授權於4月29日與5月11日召開董事會，並依據股東常會決議的訂價依據，完成私募普通股實際價格訂價。
就實際價格訂定，台開表示董事會中統合金管會證券期貨局與律師出具的法律意見書等專業見解，與會獨立董事也充分提出意見，經所有與會人士審慎討論及評估始作成決議，無悖股東常會之明確授權。另外，此次私募資金用途將部分作為員工與債權人權益之確保之用。
台開重申，此私募案係經全體董事與會、充分討論後方做成決議，邱于芸是忠實執行股東會、董事會之決議。對於小股東誤解本案決行程序，公司深感遺憾。
此外，關於公司財務報表無法順利完成一事，台開表示，追查發現原因或是今年初遭偽造文書辦理負責人變更等商業登記，導致未及變更公司及各子孫公司的銀行往來印鑑及取回支票本使用，公司迄今無法使用銀行帳戶、支票，並導致無法掌握集團各公司流動現金、票據債務之真實數額。
加上公司總部今年4月間遭竊遺失帳冊等件，使有關帳冊真偽難辨，台開表示，凡此俱將使財報之期後事項、或有事項之記載不全，均為妨礙簽證會計師審核本公司財報之重大因素。公司現正積極處理相關問題，不動產估價師的覆核工作也正在進行中。同時強調公司大股東們、董事長及經營團隊正齊心朝公司早日步回正軌的目標前進。