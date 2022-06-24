女性更年期有哪些症狀？醫生教你「這4招」應對更年期不適

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女性更年期由何時開始？
一般健康女性約在51歲開始更年期，但也有女性會在40多歲至50多歲時開始。這是一個自然的生物學過程，標誌著女性結束月經週期的時間。女性步入更年期，卵巢功能開始衰退，最終卵巢停止製造雌激素。
對於在更年期感到不適的女性，目前臨床上建議接受荷爾蒙療法，包括使用雌激素合併黃體素，或是單獨使用雌激素，然而這種治療可能帶來副作用，並不適用於所有人。
根據外媒Mayo Clinic報導，婦女健康中心（Mayo Clinic's Women's Health Center）內科醫生丹尼斯（Denise Millstine）表示，「更年期荷爾蒙療法並不適用於每一名女性，例如被診斷患有乳腺癌的人，就不適合這種療法，但對於正在接受荷爾蒙療法的女性，改善生活方式也是一種有效的治療方法」。
▲ 更年期荷爾蒙療法，並不適用於每一名女性。（示意圖／Pixabay）
如何改善更年期症狀？
通過以下4招改變生活方式，可有效緩解女性更年期間情緒波動、無法入眠的症狀，進一步養成更健康的體魄。
一、養成鍛煉身體的好習慣
醫生建議定期鍛煉，例如打高爾夫球、游泳和跑步。經常鍛煉的女性，整體而言身體更健康，也可能減輕更年期的種種不適症狀。
二、健康飲食
女性應改善自身飲食習慣，選擇更清淡的飲食，注重食材的營養均衡搭配。
三、戒菸
吸煙的女性在步入更年期後，不適症狀更為頻繁，也可能更嚴重，因此戒菸也屬必要。
四、瑜伽、深呼吸練習以緩解壓力
除了日常運動，醫生也建議女性練瑜伽，透過有節奏的呼吸練習，以減輕生理上的不適和心理壓力。
原文出自：Mayo Clinic
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