赴美談拋下「大中國意識」 林昶佐揪國際組織分部來台
世界議員西藏大會於本月22、23日在華府展開，邀請多國議員一同研商面對中國威脅的策略及措施，以及未來各國將如何在國內推動西藏議題，我國由無黨籍立委林昶佐及民進黨立委洪申翰代表出席。林昶佐表示，他與眾人分享擔任立委後，除在國會組織西藏連線外，也推動代表大中國意識形態的「蒙藏委員會」廢除，而過去許多國際人權組織、公益團體把亞太分部設在香港或曼谷，近來因當地政治環境劇變而不得不撤出，他鼓勵各團體可以把亞太運籌的重心設置在台灣。
由西藏流亡議會(TpiE)主辦的第8屆世界議員西藏大會(WPCT)於6月22日、23日在美國華盛頓舉行，邀請包含來自美國、加拿大、英國、法國、澳洲、西班牙、丹麥、日本、墨西哥、智利等28個國家的國會議員，我國立法院國會西藏連線亦在受邀之列，並由會長林昶佐及成員洪申翰代表與會。
林昶佐表示，他在會議上向各國分享，在擔任立委後，除在國會組織西藏連線外，也推動代表大中國意識形態的「蒙藏委員會」廢除，重新建立適當的窗口照顧在台藏人，讓台灣與西藏能更健康、平等的互動。
林昶佐說，未來國會西藏連線也會繼續努力，透過更多元的方式讓大眾認識藏人、支持西藏議題，以持續深化台灣與國際人權議題的連結，強化台灣與國際社會的友好互動。
林昶佐也表達，過去有許多國際人權組織、公益團體把亞太分部設在香港或曼谷，近年則因當地客觀政治環境劇變而不得不撤出，他鼓勵各團體可以把亞太運籌的重心設置在台灣，「台灣歡迎大家」。
林昶佐說明，會議以西藏為主題，與會者充分交流在各國國會支持西藏的相關工作。但中國的極權壓迫不僅是針對西藏，還包含香港、維吾爾人民在內，其境內所有的人民都在其高壓監視下生活；因此，討論聚焦在如何加強民主國家合作，強化面對中國威脅的策略及措施，以幫助所有受壓迫的人民，同時也需嚇阻中國侵擾周邊包括台灣在內的鄰國。
林昶佐說，會議中許多國家的代表對於台灣堅守民主自由立場、及這幾年優質防疫表現，都印象深刻，一直表達對台灣的好奇；因此他也邀請大家造訪台灣。