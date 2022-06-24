台中快打站之亂！蔡其昌批低級錯誤　盧秀燕公開道歉

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然而早在前天下午，即有清水區民眾在立法院副院長蔡其昌臉書反映，看到長輩排隊排到上救護車，昨天也有北屯區無黨籍里長指出，兩位80幾歲的里民不耐久候，被救護車送到醫院打點滴，事後返家休息。對於市府急於撇清，蔡其昌怒批：「救護車到現場載走很多老人家是事實，那麼多的里長議員希望政府趕快改進，市府卻只關心政治攻防、只擔心假消息，還自己發假消息！」
蔡其昌說，每個老人都是家裡的寶，市府讓長者曬太陽排一兩個小時，都是對長者的不尊重甚至是虐待，「市民不會在乎防疫工作是藍是綠，市府心情上不想檢討改進，就說別人發假訊息，做錯還要拗，心態是要不得的。」
民進黨市議員周永鴻在議會臨時會痛批，這兩天的快打站之亂，根本是新北市恩恩案的翻版，「發言人公開說謊、消防局不願證實，民政局硬拗說媒體發問內容是昏迷不是昏倒」。他表示光是北屯區至少有4人送醫，若消防局繼續沈默，下午他便公佈數據拆穿市府謊言。
此時盧秀燕突然站起來說：「我來收拾！」她表示市府過去快打站，「每一次、每一圈打下來，都有人不適」，新聞局弄錯了、昨天發的新聞稿也是錯誤的，她願為此公開道歉，迅速為此事止血。
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