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台中快打站之亂！蔡其昌批低級錯誤　盧秀燕公開道歉

▲盧秀燕為下屬查證不實主動道歉，迅速為快打站之亂止血。（圖／台中市政府提供，2022.06.24）
▲盧秀燕為下屬查證不實主動道歉，迅速為快打站之亂止血。（圖／台中市政府提供，2022.06.24）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-24 12:37:172022-06-24 13:38:16

台中市疫苗之亂再現！市府昨在防疫記者會宣稱，各快打站沒任何老人昏倒送醫、有心人傳播假消息。盧秀燕對手蔡其昌今（24日）痛批，中市府犯低級錯誤還不知檢討，腦袋只有政治攻防；綠營議員也批評是新北市恩恩案翻版。盧秀燕主動出面止血，強調「是新聞局弄錯了」，她為所屬查證不實公開道歉。

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台中市政府22、23日開設47個快打站，為老人家施打第4劑疫苗，卻因太過踴躍，導致老人家在大太陽底下大排長龍、抱怨連連。市府副發言人謝佳蓁、民政局長吳世瑋昨（23日）在防疫記者會QA時間表示，根據現場指揮官及消防單位回報，這兩天在並沒任何老人身體不適暈倒、由救護車送醫的通報，並斥有人散播假訊息、造成長輩不安。

▲民眾在蔡其昌臉書反映，親眼看到長輩排隊排到上救護車。（圖／蔡其昌臉書，2022.06.24）
▲民眾在蔡其昌臉書反映，親眼看到長輩排隊排到上救護車。（圖／蔡其昌臉書，2022.06.24）
然而早在前天下午，即有清水區民眾在立法院副院長蔡其昌臉書反映，看到長輩排隊排到上救護車，昨天也有北屯區無黨籍里長指出，兩位80幾歲的里民不耐久候，被救護車送到醫院打點滴，事後返家休息。對於市府急於撇清，蔡其昌怒批：「救護車到現場載走很多老人家是事實，那麼多的里長議員希望政府趕快改進，市府卻只關心政治攻防、只擔心假消息，還自己發假消息！」

蔡其昌說，每個老人都是家裡的寶，市府讓長者曬太陽排一兩個小時，都是對長者的不尊重甚至是虐待，「市民不會在乎防疫工作是藍是綠，市府心情上不想檢討改進，就說別人發假訊息，做錯還要拗，心態是要不得的。」

▲台中市北屯區里長在臉書發文，心疼老者排隊打疫苗排到送醫。（圖／潘玉洪臉書，2022.06.24）
▲台中市北屯區里長在臉書發文，心疼老者排隊打疫苗排到送醫。（圖／潘玉洪臉書，2022.06.24）
民進黨市議員周永鴻在議會臨時會痛批，這兩天的快打站之亂，根本是新北市恩恩案的翻版，「發言人公開說謊、消防局不願證實，民政局硬拗說媒體發問內容是昏迷不是昏倒」。他表示光是北屯區至少有4人送醫，若消防局繼續沈默，下午他便公佈數據拆穿市府謊言。

▲台中市議員周永鴻為快打站之亂批評市府吃案、局長說謊。（圖／周永鴻提供，2022.06.24）
▲台中市議員周永鴻為快打站之亂批評市府吃案、局長說謊。（圖／周永鴻提供，2022.06.24）
此時盧秀燕突然站起來說：「我來收拾！」她表示市府過去快打站，「每一次、每一圈打下來，都有人不適」，新聞局弄錯了、昨天發的新聞稿也是錯誤的，她願為此公開道歉，迅速為此事止血。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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