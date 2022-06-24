「不滿之夏」揭幕！英國現罷工潮　調薪恐陷「螺旋上漲」

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勞工不滿情緒也在各大行業蔓延，倫敦地鐵系統已經展開罷工，教師工會，就連正在勞資協商的醫生、護士和地方政府公務員也透露可能將會採取罷工抗議。英媒稱現在各行各業的火爆情緒，就像1970年代中後期「不滿之冬」（Winter of Discontent）的前奏。當時英國通貨膨脹在20％以上，工會為抗議實際工資降低，不斷召集工人舉行大規模罷工，致使國家基本陷入癱瘓，最終導致當時的工黨政府下台。
造成抗議罷工的根本問題是居高不下的通膨率，英國官方22日公布數據，該國5月消費者物價指數（CPI）高達9.1％，創下自1982年3月以來最高紀錄。英國央行宣布將利率調高1碼至1.25％，但警告未來幾個月通膨率仍將居高不下，10月可能達到11％。
英國的通貨膨漲已達到G7國家中最高，但其來年經濟增長預計卻是G20國家中除了俄羅斯以外最低。在萬物齊漲，但失業率處於低水平之際，私營部門已出現重大加薪壓力。而在民眾關心薪水趕不上通膨之際，便出現了一波又一波罷工潮。
先前英國首相強生曾公開否定過英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）對僱員要求加薪應有「節制」的呼籲，指政府不應扮演「制訂薪金或對私人企業的戰略方向和管理給建議」。但如今他也不得不改口。因為隨意調漲薪資，可能將會迎來難以收拾的後果。
《經濟學人》（The Economist）分析，強生政府除了擔心付不出薪水之外，也要考量屈服於公部門工會要求之後，是否將帶動私部門集體要求提高薪資，從而引發薪資物價螺旋式上漲（wage-price spiral）。
「薪資物價螺旋式上漲」指的是勞工要求加薪，但加薪本身又推高企業生產和經營成本，當成本轉嫁到消費者身上，又會反過來推高物價，造成惡性循環。由於疫情供需失衡、供應鏈問題以及俄烏戰爭造成物價上漲不斷推高民生開支，「薪資物價螺旋式上漲」的基本條件，目前已經在許多歐美國家出現。
在接下來的幾個月中，強生政府必須考慮公部門薪酬審查機構的建議，然後與教師、醫師等工會「討價還價」，讓薪資漲幅進行調整。但依照目前群情激憤，對於薪資不漲、物價漲的情況來看，「不滿之夏」已經敲響序幕。