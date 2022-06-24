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小孩功課變差？媽查書包翻出「千軍萬馬」：未來國防部長

▲有網友在臉書社團發文，指小孩功課變差，結果檢查書包翻出「千軍萬馬」，引起網路熱烈討論。（圖／取自「爆廢公社公開版」）
▲有網友在臉書社團發文，指小孩功課變差，結果檢查書包翻出「千軍萬馬」，引起網路熱烈討論。（圖／取自「爆廢公社公開版」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-24 13:46:31

這才是正港的紙上談兵！有網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張孩子的畫作，只見紙上佈滿密密麻麻的兩軍大戰，每個小兵細節都不馬虎，手持武器還有長短之分，連馬匹都仔細畫上4隻腳，精細程度讓網友看傻眼，直呼是未來國防部部長。

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有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示：「孩子最近考試成績差了，媽媽檢查書包，在書包裡找到一幅畫畫」，並貼出一張手繪的兩軍作戰圖，立刻引起網友熱烈討論：「上帝視角耶，畫的真好」、「前世應該是個軍師」、「你兒子要念的已經不是國英數了，而是孫子兵法」、「這慘了，右邊要輸了」。

▲網友在臉書社團PO出一張「兩軍作戰圖」引起熱議，不到半天就吸引超過2萬人按讚。（圖／翻攝畫面）
▲網友在臉書社團PO出一張「兩軍作戰圖」引起熱議，不到半天就吸引超過2萬人按讚。（圖／翻攝畫面）
還有人認真給原PO建議，認為小孩能手工畫出幾百個士兵，代表很有耐心，只要想做的事情就會有毅力完成，是很棒的人格特質，勸家長別揠苗助長。更有人大讚：「孫子兵法學習中，會擺陣的孩子不簡單，朝著專業經理人的觀點前進」、「光是每一個人手拿的矛都不一樣長，就可以知道這個孩子有多注重細節」。

甚至有網友「軍事系」上身，開始認真分析戰事：「概念很正確，抵禦騎兵破陣確實是用槍兵在前，弓兵隔著槍兵在百步內消耗戰力，後方是劍盾兵方陣壓後，就別責備孩子了，能自己玩兵推的孩子絕對不笨。」該則貼文不到半天時間就吸引超過2萬人按讚，網友直呼孩子前途無量，是未來的國防部長。

不過這其實是2021年的網路舊圖，去年就有媽媽在中國社群發布多張孩子手繪的「兩軍作戰圖」。根據中國媒體報導，創作者是一名新疆烏魯木齊的「初三生」，年紀約14、15歲，從小就很喜歡畫「火柴人」，畫一幅軍事圖約要2至3小時，有時甚至長達4到5小時。

▲2021年就有中國網友分享手繪軍事圖。（圖／取自微博）
▲2021年就有中國網友分享手繪軍事圖。（圖／取自微博）
▲據中國媒體報導，手繪軍事圖有時要畫上4、5小時。（圖／取自微博）
▲據中國媒體報導，手繪軍事圖有時要畫上4、5小時。（圖／取自微博）

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