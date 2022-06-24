清冠一號恐改自費！中醫師公會籲「3族群」納公費

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，中醫師公會認為，鑑於清冠一號對於新冠肺炎有顯著療效，並在此次疫情中扮演舉足輕重的角色，不僅讓確診者加速康復、重拾健康，且能大幅降低染疫後的症狀反應，而諸多幼兒在接受清冠一號的治療後，也都獲得立即改善，中醫醫療效果與清冠一號對於本土新冠疫情趨緩，功不可沒。
中醫師公會表示，當前台灣疫情已逐漸獲得控制，然而公費清冠一號對於大多數民眾仍有極大助益，不宜貿然退場，應持續公費清冠一號補助，深信對於安定民心、紓解民眾染疫後的憂慮、促進社會生活正常化，均有正面的良效。
中醫師公會建議，如果是因為防疫醫療費用不足，公費補助清冠一號者的條件也應擴及3類高風險族群，包含具任一「重症風險因子」的確診輕症民眾，例如發熱、咽痛、咳嗽等確診病人、輕症症狀兼具有「喘症」的中症確診病人、12歲以下的輕、中症確診兒童。
中醫師公會進一步指出，「重症風險因子」包括年齡65歲以上、65歲以下BMI≧30、懷孕、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。
中醫師公會提到，台灣中醫對新冠肺炎確診民眾，均能有一定療效或避免衍生後遺症，最重要的是，中醫治療相對副作用低，若民眾因特殊體質、年齡條件而有臨床需求者，中醫師還能加用「科學中藥」輔助治療。
此外，中醫師公會也說，如確診病人經中醫師評估不適合使用清冠一號，中醫師仍可依照臨床「辨、證、論、治」，使用科學中藥或傳統水煎劑進行救治，絕對不會遺漏任何一個需要幫助的民眾，喊話衛福部體察民眾需求，「延續政府德政，讓更多人民受惠！」
針對先前清冠一號嚴重缺貨，稍早中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚接受《NOWnews今日新聞》提到，「缺貨情況已經獲得大幅度改善」，現在確診數已從高峰下降、北部疫情趨緩，現在是中南部疫情仍在高原期，希望政府不要限縮公費清冠一號使用資格，守好疫情最後一哩路。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。