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拚疫苗涵蓋率！長者接種500元獎勵、2劑快篩延長至7／31

▲指揮中心今（24）日召開記者會，說明相關國內防疫措施。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（24）日召開記者會，說明相關國內防疫措施。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-24 14:12:512022-06-24 14:23:07

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，全球及國內COVID-19疫情仍持續，國際Omicron新型變異株繼續發生，對社區造成威脅，未完成接種 COVID-19疫苗之長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高，為持續鼓勵長者接種，各地方政府提供65歲以上(含55歲至64歲原住民)尚未完成接種COVID-19疫苗民眾500元(含)以下衛教品及每人2劑快篩試劑措施延長至今(2022)年7月31日止。指揮中心呼籲尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑COVID-19疫苗之長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

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▲長者接種獎勵500元延長至7月底。（圖／指揮中心）
▲長者接種獎勵500元延長至7月底。（圖／指揮中心）

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近日天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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