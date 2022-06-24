快篩實名制第3輪來了！7月1日上路　民眾可持健保卡購買

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指揮中心指出，為滿足民眾購買家用抗原快篩試劑的需求，指揮中心積極增加家用抗原快篩試劑供應，並滾動檢討調整實名制的執行策略，包括每個販售據點每天配送份數由78份增至117份、縮短每一輪執行期間由第一輪的39天(4月28日至6月5日)縮短至第二輪的25天(6月6日至6月30日)，以及取消單雙號的購買限制。經統計第一輪共販售996萬5,689份(4,982萬8,445劑)，每日平均販售25.5萬份(127.5萬劑)；第二輪預計販售約170萬份(850萬劑)，每日平均販售6.8萬份(34萬劑)。
指揮中心提醒，現在實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊。目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,753家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買；每輪每位民眾僅能購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。（編輯：倪浩軒）
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