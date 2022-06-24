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快篩實名制第3輪來了！7月1日上路　民眾可持健保卡購買

▲指揮中心宣佈7月1日起，實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售。（快篩示意圖／記者張勵德攝）
▲指揮中心宣佈7月1日起，實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售。（快篩示意圖／記者張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 14:11:51

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，有鑑於COVID-19國內疫情處於高原期，民眾仍有使用家用抗原快篩試劑之需求，故宣布自今(2022)年7月1日起，實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。

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指揮中心說明，為因應民眾需求，使其購買平價的家用抗原快篩試劑，於今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾僅能購買1次。之後於6月6日開始實施第2輪，由於家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，自6月13日起，取消單雙號的限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性。

指揮中心指出，為滿足民眾購買家用抗原快篩試劑的需求，指揮中心積極增加家用抗原快篩試劑供應，並滾動檢討調整實名制的執行策略，包括每個販售據點每天配送份數由78份增至117份、縮短每一輪執行期間由第一輪的39天(4月28日至6月5日)縮短至第二輪的25天(6月6日至6月30日)，以及取消單雙號的購買限制。經統計第一輪共販售996萬5,689份(4,982萬8,445劑)，每日平均販售25.5萬份(127.5萬劑)；第二輪預計販售約170萬份(850萬劑)，每日平均販售6.8萬份(34萬劑)。

指揮中心提醒，現在實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊。目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,753家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買；每輪每位民眾僅能購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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