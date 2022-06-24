分科測驗將登場！確診生「未主動通報」將0分、取消錄取

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大考中心指出，所有一般考區考場學校於7月10日下午2時至4時開放考生查看試場，無論考生實際應考日程，若要查看試場，皆請於7月10日下午規定時間內前往考場學校，但不能進入試場內，可於試場外查看座位安排。查看試場時，考生與家長進入考區均須配合量溫並戴口罩，若有發燒情形不得進入考場，居家檢疫、居家隔離、自主防疫、居家照護考生，不得前往。
大考中心提到，本次考試新增若屬確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生的自主填報作業，為加強提醒，自6月9日開放報名後，只要進入大考中心網站分科測驗試務專區，即可見提醒文字框。
大考中心說明，自7月4日起，即考前7日起至考試當日，若為確診，或為居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生，須至大考中心網站分科測驗試務專區的「COVID-19 自主填報專區」填寫相關資料。填報時，請考生於系統上傳相關證明文件，如新冠數位證明、健保快易通截圖等；但若填報時尚無證明文件，則請先依系統指示上傳切結書，並最遲於7月15日前完成補件，以保障自身權益。
大考中心強調，若此類考生未主動填報或未據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，考試成績以0分計算，已分發入學者，將取消錄取資格，且無補救措施，亦將通報政府相關單位依傳染病防治法做後續處理。
大考中心也說，確診考生可於系統中勾選為居家照護，或在加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館、醫院收治，本次考試僅開放輕症或無症狀的居家照護考生應考，其他確診考生，請依大學招生委員會聯合會補救措施規定辦理。若填報後至考試當天感染風險狀態有所改變，如由居家隔離變為確診，仍須再次至「COVID-19 自主填報專區」更新填報內容，並依通報單所示至指定試場應試，各項試場與座位安排，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統。
至於考生若於考試當日進入考區後，考試期間臨時被通知須居家隔離，則經試務人員確認後，於次節移至隔離試場應試。如因發燒或有呼吸道等症狀，經考生自主進行快篩呈現陽性者，則於節間休息時間，移動到快篩陽備用試場應試，與一般考生區隔；待當日中午時間或次日再移至居家照護考區，若考生所處的考區與居家照護考區距離較近，則可利用節間休息時間移動，不影響次節考試時間進行，移動所需交通方式，將商請縣市政府衛生、消防、警政單位協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。