COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

分科測驗將登場！確診生「未主動通報」將0分、取消錄取

▲111學年度分科測驗將於7月11日至7月12日舉行。（示意圖，與本文無涉／記者陳明安攝）
▲111學年度分科測驗將於7月11日至7月12日舉行。（示意圖，與本文無涉／記者陳明安攝）

記者許若茵／台北報導

2022-06-24 14:23:01

111學年度分科測驗將於7月11日至7月12日舉行，大學入學考試中心今（24）日提醒，各項防疫措施都與學測相似，不開放陪考、全程都須戴口罩，如若是輕症或無症狀確診的確診者、居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生，若未上網主動通報，將取消考試資格，考試成績以0分計算，已分發入學者，將取消錄取資格，且無補救措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7月11日至7月12日將舉行分科測驗（前身為指考），大考中心今表示，111 分科測驗各項防疫措施原則上與111學測相似，除每間試場人數降載、考區進出動線規劃、考生與試務人員全面戴口罩、進入考區量溫作業、不開放家長與親友陪考、試場通風規定、午餐使用隔板、考區每日試畢清消，考生進入試場消毒雙手外，各考區試務、監試、考生服務隊、特定陪考人員等，均以完整接種3劑新冠疫苗為原則，考生服務隊如為學生，以完整接種2劑新冠疫苗為原則。

大考中心指出，所有一般考區考場學校於7月10日下午2時至4時開放考生查看試場，無論考生實際應考日程，若要查看試場，皆請於7月10日下午規定時間內前往考場學校，但不能進入試場內，可於試場外查看座位安排。查看試場時，考生與家長進入考區均須配合量溫並戴口罩，若有發燒情形不得進入考場，居家檢疫、居家隔離、自主防疫、居家照護考生，不得前往。

大考中心提到，本次考試新增若屬確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生的自主填報作業，為加強提醒，自6月9日開放報名後，只要進入大考中心網站分科測驗試務專區，即可見提醒文字框。

大考中心說明，自7月4日起，即考前7日起至考試當日，若為確診，或為居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生，須至大考中心網站分科測驗試務專區的「COVID-19 自主填報專區」填寫相關資料。填報時，請考生於系統上傳相關證明文件，如新冠數位證明、健保快易通截圖等；但若填報時尚無證明文件，則請先依系統指示上傳切結書，並最遲於7月15日前完成補件，以保障自身權益。

大考中心強調，若此類考生未主動填報或未據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，考試成績以0分計算，已分發入學者，將取消錄取資格，且無補救措施，亦將通報政府相關單位依傳染病防治法做後續處理。

大考中心也說，確診考生可於系統中勾選為居家照護，或在加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館、醫院收治，本次考試僅開放輕症或無症狀的居家照護考生應考，其他確診考生，請依大學招生委員會聯合會補救措施規定辦理。若填報後至考試當天感染風險狀態有所改變，如由居家隔離變為確診，仍須再次至「COVID-19 自主填報專區」更新填報內容，並依通報單所示至指定試場應試，各項試場與座位安排，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統。

至於考生若於考試當日進入考區後，考試期間臨時被通知須居家隔離，則經試務人員確認後，於次節移至隔離試場應試。如因發燒或有呼吸道等症狀，經考生自主進行快篩呈現陽性者，則於節間休息時間，移動到快篩陽備用試場應試，與一般考生區隔；待當日中午時間或次日再移至居家照護考區，若考生所處的考區與居家照護考區距離較近，則可利用節間休息時間移動，不影響次節考試時間進行，移動所需交通方式，將商請縣市政府衛生、消防、警政單位協助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

清冠一號恐改自費！中醫師公會籲「3族群」納公費

13至64歲「清冠一號」改自費？衛福部：有落差、尚未定案

清冠一號擬改自費！中醫藥司證實　醫喊：守住最後一哩路

今日最聚焦／邊境解封夏天比冬天好！學者授出國3法寶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀