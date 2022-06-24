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警消人員免職規定不公？憲法法庭判合憲

▲聲請人徐國堯。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.24）
▲聲請人徐國堯。（圖／記者潘千詩攝，2022.06.24）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-24 16:52:45

有消防人員吹哨者之稱的徐國堯，8年前遭消防局免職，他認為《警察人事條例》免職規定與一般公務員不同、有差別待遇，聲請釋憲。憲法法庭開庭辯論後，今（24）日判決《警察人事條例》合憲。

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徐國堯聆判後說，接下來全國警消以後做事可能會畏首畏尾，今天行政機關隨便就可以把你懲處、處分、免職，全不用經過司法審查，這國家的司法制度到底是在幹什麼？「我就覺得這個真的很奇怪」；無論如何，結果已經定了，怨天尤人也沒用，只能說自己的福分不夠，還是要勇敢面對未來，明天還是要工作。

前高雄市消防員徐國堯2012年間發起捍衛消防員工作權益遊行活動，事後被記42支申誡後遭免職，徐認為，消防局將他解聘違憲，提起行政訴訟敗訴確定。

徐聲請釋憲，主張《警察人事條例》與《公務人員考績法》的免職規定不同，有差別待遇，違反《憲法》平等原則、侵害人民服公職權，基於「懲戒一元化」原則，免職的懲戒權應為司法院掌管而非行政機關，相關規定賦予行政長官免職權，已屬違憲。

經憲法法庭言詞辯論，內政部長徐國勇親上憲法法庭，主張憲法增修條文第6條規定考試院掌理「公務人員任免」，而憲法第83條的用詞則是「任用」，可見「免」是更加明確化的憲法原則，行政主管若放棄管理權，會讓警、消陷入一個不確定的狀況，影響社會治安、救災。

大法官認為，《警察人員人事條例》的一年內累計滿2大過免職規定，與《憲法》第7條、第18條保障人民平等服公職權及第77條司法院掌理公務員懲戒規定，尚無牴觸。

大法官考量，警消業務性質特殊，及時汰除違紀已達2大過的警消，具有追求重大公益目的，以保護人民；行政機關最貼近第一線警消，最了解同仁表現，適合做成第一次的獎懲審查，司法機關做為救濟機關，應該尊重行政機關的人事權，行政免職規定並未違憲。

另基隆林姓消防員因犯下刑案，年終考績得到丁等，被依照《公務人員考績法》免職，他不服打起行政訴訟。台北高等行政法院認為，這影響到行政、司法、考試三權的憲法權力聲請釋憲，但憲法法庭判決合憲。

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