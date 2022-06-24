陳時中親述染疫症狀！笑稱不會造成威脅 強調已戒菸成功
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自6月12日確診後，雖然已經解隔出關回復辦公，但由於快篩仍是陽性，因此遲遲沒有回歸每日下午兩點的防疫記者會。今（24）日陳時中終於回歸主持，他也在回答記者詢問時親自描述個人確診後的症狀，並笑稱今天終於快篩看到1條線，「不會造成大家威脅」，另外陳時中也強調自己戒菸已經成功。
陳時中向大家說明自己狀況，透露身體都已經好了，但是公開面對面還是盡量避免，且就算沒有參加記者會，「署長跟兩位副署長也能報告很清楚」。而為了不讓外界擔憂，陳時中透露自己出關解隔後每天都自行快篩，今天終於看到「清清楚楚的1條線」，戴好口罩後與大家面對面「也不會造成大家威脅」。
而有媒體追問陳時中的染疫症狀，陳時中表示基本上該有的都有，笑稱自己確診後的心情是「終於染疫」，但強調不是故意要得，只是這病毒真的很麻煩。至於相關症狀，包括發燒、咳嗽等等都有，且確實也有發生咳嗽咳到骨頭痛的狀況，但陳時中強調各類症狀都沒有很嚴重，也沒有持續很久。另外陳時中重申自己已經戒菸成功，自己的太太和秘書都可以作證，所以外界不必擔心他會因抽菸讓症狀變嚴重。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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