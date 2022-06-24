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擴增社區機構定期公費快篩！青少年每週2次　下週一開跑

▲社區式機構定期公費快篩（圖／指揮中心）
▲社區式機構定期公費快篩（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-24 15:07:42

中央流行疫情指揮中心今(24)日宣布，為降低社區式照顧機構群聚感染風險，自今(2022)年6月27日起至7月31日止，社區式照顧機構需定期公費快篩，服務對象每週定期快篩2次(2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩)；另工作人員每週至少1次，已確診康復者則3個月內免篩檢。

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指揮中心說明，為避免社區中之失能者因罹病危及其生命安全，並降低社區式照顧機構群聚感染風險，除既有住宿型機構外，指揮中心擴大篩檢措施至社區式機構，並將提供社區式照顧型機構定期快篩之公費試劑，照顧較多慢性病及重症高風險族群的社區式長照機構(日間照顧中心、家庭托顧)，也包括附設於各類住宿式機構之日間照顧服務、日間型精神復健機構、身心障礙社區式服務單位、早期療育機構以及托嬰中心等；公費試劑配送數量以服務對象每人10劑及工作人員每人5劑估算，並將直接配送至上述照顧型機構及單位。

指揮中心指出，目前疫情仍於社區廣泛流行，除定期篩檢外，各照顧機構發現服務對象或工作人員有症狀時，也應進行快篩(未滿2歲有症狀則採PCR)；若篩出陽性個案，則應立即請專責醫療院所完成醫師診斷確診進行通報、評估是否適用抗病毒藥物或視病情開立其他相關藥物，各照顧機構同步提供個案及家屬正確衛教及領藥資訊，並協助服務對象依指示返家居家照護、至集中檢疫所隔離照護或送醫治療。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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