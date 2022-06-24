長者衛教品延一個月！盧秀燕：感謝中央將再開老人快打站

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨市議員黃馨慧則指，盧秀燕競選對手蔡其昌以「不稱職的媳婦」形容盧秀燕，非常不尊重女性首長，像個惡婆婆。她喊話蔡其昌若真要為民喉舌，該去阻止電費調漲。
盧秀燕中午答詢時說，「所有批評我們都虛心接受」。她表示從5月16日以來，醫療院所才打了1萬多劑，市府因應長者要求開快打站，雖然過去2天打了10幾萬人，但下星期還有10幾萬人將符合施打資格，且中央公佈的2劑快篩、500元衛教品將於6月底到期，因此「原則上下星期二三四會再開快打站，並且增加 人手，讓想打的人都能打到、拿到衛教品。」
中央流行疫情指揮中心今下午表示，為持續鼓勵長者接種，衛教品政策將延長至7月底。盧秀燕得知後，在議會公開感謝中央，她表示：「好多長輩7月才可以打第4劑，這陣子長輩和服務防疫人員都辛苦，我看了都心疼。關於快打站的量能計算，市府會做到更精確。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。