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長者衛教品延一個月！盧秀燕：感謝中央將再開老人快打站

▲盧秀燕表示，下星期將加開快打站，繼續為老人家服務。（圖／台中市政府提供，2022.06.24）
▲盧秀燕表示，下星期將加開快打站，繼續為老人家服務。（圖／台中市政府提供，2022.06.24）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-24 15:01:082022-06-24 15:05:33

台中市率六都之先，為老人第4劑疫苗開快打站，卻因太過踴躍爆出「快打站之亂」，市長盧秀燕為排隊亂象、假消息風波2度公開道歉之餘，也宣佈下星期將再開設快打站。盧秀燕說，快打站的確有效提升防護力，對於做不好的地方「所有批評我們都虛心接受」，也感謝中央宣佈長者500元衛教品延長一個月，讓地方有較充裕的時間因應。

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台中市催打老人家第4劑疫苗，因排隊亂象引爆「快打站之亂」，但也在2天內完成10幾萬人施打工作。多位民進黨市議員今在臨時會中批評，開快打站明明是好事，卻因市府規劃及應變能力不足，讓盧秀燕3天內2度公開道歉，太過離譜。

國民黨市議員黃馨慧則指，盧秀燕競選對手蔡其昌以「不稱職的媳婦」形容盧秀燕，非常不尊重女性首長，像個惡婆婆。她喊話蔡其昌若真要為民喉舌，該去阻止電費調漲。

▲國民黨台中市議員黃馨慧認為，蔡其昌若真要為民喉舌，應該出面阻止電費調漲。（圖／黃馨慧提供，2022.06.24）
▲國民黨台中市議員黃馨慧認為，蔡其昌若真要為民喉舌，應該出面阻止電費調漲。（圖／黃馨慧提供，2022.06.24）
盧秀燕中午答詢時說，「所有批評我們都虛心接受」。她表示從5月16日以來，醫療院所才打了1萬多劑，市府因應長者要求開快打站，雖然過去2天打了10幾萬人，但下星期還有10幾萬人將符合施打資格，且中央公佈的2劑快篩、500元衛教品將於6月底到期，因此「原則上下星期二三四會再開快打站，並且增加 人手，讓想打的人都能打到、拿到衛教品。」

中央流行疫情指揮中心今下午表示，為持續鼓勵長者接種，衛教品政策將延長至7月底。盧秀燕得知後，在議會公開感謝中央，她表示：「好多長輩7月才可以打第4劑，這陣子長輩和服務防疫人員都辛苦，我看了都心疼。關於快打站的量能計算，市府會做到更精確。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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