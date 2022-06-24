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金正恩促強化威懾能力　國際憂北韓可能隨時核試

▲金正恩21日主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩21日主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-24 16:27:19

（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩與軍事首長舉行3天關鍵會議，他在昨天的最後一天會議下令強化北韓防禦能力。外界擔憂，北韓可能進行核試，增添部署戰術核武。

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路透社報導，愈來愈多人猜測，北韓可能將展開5年來首次核試，美國與南韓官員稱平壤可能「隨時」進行核試，讓這場會議備受關注。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩主持為期3天的第8屆中央軍事委員會擴大會議（Enlarged Meeting of the 8th Central Military Commission），會議「批准一項重要議題，為進一步強化北韓的戰爭遏制能力提供軍事保障」。

會議期間，北韓罕見提到將修正戰爭計畫，並說已決定強化前線單位的作戰職責，將實施「重要的軍事行動計畫」。

北韓中央通信社沒有詳述計畫內容，但分析家說，這項計畫顯然是針對南韓。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）資深研究員洪敏（Hong Min，音譯）說：「北韓在新作戰計畫中使用戰爭遏制力一詞，北韓可能增添部署戰術核子武器，因為北韓通常以戰爭遏制力一詞來指涉核武。」

北韓中央通信社昨天曾發布會議的照片，照片中可見朝鮮半島東岸地圖，而南韓的核電廠便設於東岸。

南韓總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）在回應關於北韓會議的問題時說，首爾準備對北韓的行動做出「堅決回應」。

北韓中央通信社的報導沒有直接提到北韓的核子與彈道飛彈計畫，但稱領導北韓飛彈發展計畫的李炳哲（Ri Pyong Chol）已升任勞動黨中央軍事委員會副委員長。

洪敏說：「有鑒於李炳哲在北韓核子發展進展上的象徵性地位，他的升任展現了北韓加速發展戰略與戰術武器的決心。」

南韓負責兩韓事務的統一部官員說，平壤似乎是刻意公布這張照片，接下來可能會加強對南韓的威脅。

北韓今年試射的彈道飛彈數量為前所未見的多，包括大型洲際彈道飛彈、新的極音速飛彈與可能專門攜帶戰術核武的短程飛彈。

今年4月，北韓試射一枚新型戰術制導武器，以「大幅增加前線長程砲兵部隊的火力，並提升戰術核武的效能」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110624

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