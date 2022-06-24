美參議院通過槍枝安全法案　料眾院6/24跟進

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這項「跨黨派強化社會安全法」（Bipartisan Safer Communities Act）獲50名民主黨籍參議員和15名共和黨人支持，內容包括加強調查21歲以下購槍人的身家背景、110億美元的心理健康資金和20億美元的校園安全計畫。
這項法案也提供資金，鼓勵各州實施「紅旗法」（Red Flag Laws），讓那些被視為威脅的人無法擁槍。
法案還填補了所謂「男友漏洞」，這種漏洞讓家暴者得以在沒有和受暴者結婚或同住的情況下，規避一項購買槍枝的禁令。
參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在法案通過後表示：「今晚，美國聯邦參議院做了許多人即使在幾週前都認為不可能發生的事情：我們通過了近30年來第一項重大槍枝安全法案。」
「我們今晚通過的槍枝安全法案可用3個詞來描述：跨黨派、常識、拯救生命。」
全國步槍協會（National Rifle Association）和參眾兩院許多共和黨人反對這項法案，但法案獲得警務、家暴和精神疾病相關倡議團體支持。
美國國會下週起將休會2週，但預料民主黨掌控的眾院明晚可在沒什麼意外的情況下，於休會前通過這項法案。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110624