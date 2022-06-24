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遠距教學兒童眼健康下滑　眼科醫提醒用眼原則

遠距教學兒童眼健康下滑　眼科醫提醒用眼原則
遠距教學兒童眼健康下滑　眼科醫提醒用眼原則

健康醫療網

2022-06-24 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣正處於疫情嚴峻的考驗下，面對確診者快速增長，除了一般常見的發燒與呼吸道的症狀外，一些關於眼科的症狀也不容忽略。因應疫情升溫，採取的防疫隔離措施，以及民眾隨之改變的生活型態，減少外出與暫停實體課程，採取遠距教學，也進而改變了一些疾病的樣態。

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學習模式改變　用眼更加負擔

新竹臺大分院眼科部馮介凡醫師說明，以學童為例，在家學習使用3C上課的時間變多，長時間近距離用眼造成近視的發生與度數增加也越來越多；因為不敢到醫院就醫，中斷原本正在治療的藥物，延後更換度數造成鏡片與眼睛狀況不合；原本努力配合的弱視治療也因疫情而疏忽，甚至中斷。有些研究顯示小朋友發生眼睛疲勞、乾眼、甚至頭痛的頻率增高，這些都和小朋友學習模式和生活型態改變有關。

疫情中斷治療　造成疾病惡化

馮介凡醫師表示，遠距教學既然是不可避免之惡，那就盡量使用較大的螢幕。一方面讓使用的距離拉遠，也可以讓眼睛比較不易疲勞。使用時姿勢要坐正，不要躺在床上或是斜躺在沙發上，並遵守使用二十分鐘就休息的原則。

而休息的時間主要是讓眼睛的焦距調成遠方，最起碼做好「望遠凝視」，雖然疫情下很難外出，希望在許可的情況下，讓小朋友在戶外運動1小時，在許多的研究中都建議戶外運動是減少度數增加的好方法。

學習疫情期間　穩定維持醫療

在感染新冠肺炎的病人中，小朋友比成人更容易出現紅眼症的症狀。這並不是要紅眼就急著去做快篩，畢竟小朋友紅眼症的原因有非常多，專家建議除非小朋友有接觸史，並有新冠肺炎常見的症狀才要小心，否則不需太過擔心。

馮介凡醫師說，先依照一般處理的原則清潔，避免用手揉眼睛，在接觸眼睛的前後都要洗手，必要時就醫治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54197

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