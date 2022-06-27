房市／H1土地市場降溫！建商獵地腳步放緩

信義全球資產總經理柯宏安表示，缺工缺料讓建商開發成本升高，加上一連串打炒房與信用管制、升息等政策，限縮了建商土建融額度，也冷卻了住宅炒作買盤，都讓建商獵地腳步放緩，使H1土地交易市場出現降溫。盤點上半年建商類買方的交易規模為352億元，單筆交易金額前三名分別為：國揚實業以約25.92億元買下高雄凹子底（農16）區段徵收土地、遠雄建設以約21.73億元買下台北市北投土地、興富發建設以約20.38億元桃園市中路二段土地。
不過，值得注意的是，除了建商外，也看到科技業投入土地地上權市場，上半年交易總金額54億元，為2013年以來新高，其中交易金額最大筆為聯發科以37.7億標下高鐵新竹站地上權，顯示企業發展對於辦公空間有很強的需求，大型企業甚至直接投入土地地上權開發。
至於交易區域上，上半年交易金額規模前三大熱區為新北市、台北市、高雄市，這三都的交易總額已占整體土地市場逾50%。若以行政區來看，新北市的三重、新莊、板橋區，台北市的北投、內湖、信義區，以及高雄市的鼓山、楠梓、新興區，為上半年交易金額熱區中的熱區。
不過若從交易面積來看，上半年全台土地與地上權交易面積約10.8萬坪，有近9成交易落在大台北之外，交易面積前三高分別為桃園市3.6萬坪、新竹縣2.2萬坪、台南市1.4萬坪，在北部可取得土地較少且成本較高下，大型建商南下購地仍是主流。
柯宏安總經理進一步分析，預期Q3土地市場觀望氛圍機率較高，但建商是否願意投入購地，仍來自於他們對於開發後的銷售信心強度，若觀察自住自用需求仍強勁時，就會再進場購地推案。以目前狀況下，建商購地開發策略可能會有幾個趨勢：第一、在可取得土建融部位受限下，對自有資金運用勢必更謹慎，若要出手購地，應會更聚焦精華地段，以確保推案後有好的銷售成果。第二、中南部的重點發展區域土地，因單價成本較北部低，所需投入的資金總額低，且也較有大面積基地，更有開發效益，也會是建商重點鎖定的目標。第三、目前企業對於辦公室需求很高且穩定，一些具開發辦公大樓能力的建商，有可能會調整產品比重，增加開發辦公大樓，藉以穩定營收。
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