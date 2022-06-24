吳慷仁「全裸穿膚胎」片場閒晃　賈靜雯：不敢往下看

賈靜雯、曾莞婷、林柏宏今（24日）出席Netflix《媽，別鬧了！》媒體見面會，片中吳慷仁擔任言情小說家賈靜雯的「幻想男主角」，上演各種香豔的小說情節，一場吳慷仁捧著賈靜雯的腳，赤身裸體爬向她的床戲，吳慷仁為防走光，穿了好幾層膚色內褲，讓賈靜雯眼睛不敢亂放：「我沒有太往下看就趕快拍完。」
賈靜雯坦言吳慷仁在片場裸露很自在，穿著膚胎走來走去，被吳慷仁捧腳什麼感覺？賈靜雯說：「超害羞的，那天還檢查我的腳趾乾不乾淨。」她也透露吳慷仁的選角是導演陳慧翎提議，因為陳慧翎想找一個「馬景濤式」的演員，吳慷仁拍戲過程中還真的看馬景濤影片做功課，揣摩充滿激情的表演方法。
賈靜雯在演藝圈擁有豐富人脈和資歷，此次擔任《媽，別鬧了！》製作人，竭盡心力邀請演員，其中一個角色本來想找劉德華，賈靜雯親自寫信給劉德華，也去了他的公司開會，「畢竟他是我童年的偶像。」可惜最後沒有促成合作的緣分。
找到比莉演媽媽，賈靜雯特別感謝周湯豪幫忙，她說：「我跟Nick保證會好好照顧媽媽，謝謝Nick幫我們一起說服。」而和寇世勳合作，也讓賈靜雯很感動，「出道沒多久寇哥就飾演我爸爸，戲裡跟他騎摩托車在民生東路繞，對我而言印象很深刻。」《媽，別鬧了！》7月15日Netflix上線。