猴痘列入「第2類」傳染病！疫苗採購洽談中 接種對象曝
猴痘疫情在各國爆發、擴散，亞洲已驚見首例患者，疾管署因此在23日宣布，將猴痘正式列為第二類法定傳染病，只要民眾染病，需在24小時內回報，必要時得於指定機構隔離治療，外界也好奇，是否有採購相關疫苗、口服抗病毒藥物？對此，疾管署長周志浩今（24）日表示，目前已有跟疫苗公司接洽，還在商談供應問題，不過這並不會普遍性來打，接種對象是有跟確診病人有過密切接觸的人。
周志浩提到，關於第三代猴痘疫苗，世衛組織不建議大量來接種，一般而言，接種對象為臨床照顧病患者、實驗室人員或者和病人短時間有密切接觸的人，使用的對象可以說是有限的，那目前疫苗的話，就是已經有跟疫苗公司接洽，現還在商談供應問題，若有進一步消息，也會主動跟大家報告。
根據傳染病防治法，被列為第二類傳染病的病症，若有民眾發生疑似病例，務必於24小時內通報衛生主管機關，衛生單位將針對疑似病例進行隔離治療、疫情調查及接觸者健康監測等防治措施。目前白喉、登革熱、麻疹等疾病都屬於此類。
疾管署也提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往猴痘病毒流行地區，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊接觸史。（編輯：林莞茜）