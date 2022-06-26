COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

3大家電陳年污垢超噁！它比馬桶髒500倍　清洗頻率這樣抓

▲家中3大家電極易孳生細菌，以冷氣來說，最好在夏季前後都必須各清潔一次。（圖／信義居家提供）
▲家中3大家電極易孳生細菌，以冷氣來說，最好在夏季前後都必須各清潔一次。（圖／信義居家提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-26 07:00:00

家裡面的大小家電、家具這麼多，你知道哪些家電細菌最多嗎？家中的家電因為使用頻率高，病菌藏在其中看不見，但產生的影響與家人息息相關，專家表示，最容易忽略除菌的3大家電包括洗衣機、抽油煙機、冷氣機。其中「洗衣機」因為溫暖且潮濕，內槽堆積陳年汙垢，最容易滋生致病菌，蘊藏的病菌量竟然是馬桶的500倍以上！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲洗衣達人表示換洗下來的髒衣物以及濕毛巾最好先風乾後再丟入洗衣機清洗，平時也可以將洗衣機的蓋子掀開保持內部乾燥。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲洗衣機因為經常潮濕，內槽如果沒有定期經理，孳生的細菌量竟然是馬桶的500倍。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

信義居家指出，最容易被忽略潛藏細菌的家電就是洗衣機，若沒有定期清潔，不只衣物越洗越髒，衣服沾黏發霉殘屑或產生異味，也會影響洗衣機的使用壽命，甚至引起人體皮膚瘙癢、過敏、皮炎。特別提醒民眾，建議1年至少深層清潔洗衣機1次。

而夏天最常使用到的冷氣機，若是沒有定期清潔，最直接的影響是冷氣不冷，連帶就影響到電費增加、孳生細菌，使得打開冷氣時會有異味，並且產生噪音。因此建議每年在夏季開始前和完結後，至少各清洗1次最好。

婆婆媽媽們每天幾乎都會與抽油煙機為伍，經常使用的抽油煙機如果發現排煙效果變差、濾網滴油，機器壽命可能縮短，對居住環境和家人健康也都會有影響。信義居家提醒，若是每天使用抽油煙機，建議每半年至少清洗1次，若使用頻率較低，可以1年清洗1次。

有「無毒教母」之稱的家事專家譚敦慈建議，抽油煙機可以在每次煮完飯之後順手打掃，避免卡油垢，造成後續清掃的困難，清潔的方式可以往吸油網噴稀釋過後的小蘇打，5分鐘後拆下吸油網，簡單的擦拭沖洗就會非常乾淨。

譚敦慈也說，洗衣機內的洗衣槽是細菌、黴菌的溫床，但很容易被忽略，以4人同住的小家庭洗衣量來說，她自己家中習慣使用直立式洗衣機，建議大約1到2個月就要清潔一次。至於冷氣機濾網，清洗起來也有訣竅，譚敦慈特別提醒，洗淨後一定要耐心晾乾後再裝回去，避免潮濕加速發霉，且至少1週應該清潔1次。

另一方面，除了自己清潔打掃除菌以外，現在也很流行找專業清潔廠商來進行清洗。而自己清洗與請專業廠商清洗的差別為何？信義居家表示，自己清潔冷氣或洗衣機即使有做簡單防護，但仍易弄髒，且拆解組裝費力，需花費更多時間，無法更細部清洗細節，而若是委託信義居家的專業廠商，不僅現場防護完善，現場拆解清洗當天即可完工，廠商會先上藥劑溶解髒污，再用高壓馬達水柱沖洗，清洗後保固一個月，經專業培訓且經驗豐富，無法拆洗不收費，價錢透明。

若以抽油煙機清潔為例，專業廠商會舖設塑膠布防護，防止油垢沾黏，抽油煙機拆卸後，使用無毒清潔劑溶解油汙並反覆刷洗，清潔內外殼，風扇、濾網、集油槽浸泡清洗，及外部機殼擦拭，若是自行清潔，抽油煙機的重油汙不易處理，步驟繁瑣相當耗時。

信義居家表示，一般來說夏季為清潔旺季，自6月起至8月31日止，信義居家網站家電單台95折，第2台起9折，並加贈紫外線燈消毒，冷氣機清潔單台2090元起、直立式洗衣機清潔單台1710元起、抽油煙機2469元起。

洗菜竟有順序？搞錯都在吃細菌　譚敦慈「私房神器」公開

洗水果用鹽巴較乾淨？農藥恐吃下肚　譚敦慈用「這神器」

用海綿洗碗超噁？譚敦慈推「2替代神物」：細菌蟑螂全GG

喝氣泡水會傷牙？想當白開水喝　醫師解惑：小心「這點」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀