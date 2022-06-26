3大家電陳年污垢超噁！它比馬桶髒500倍　清洗頻率這樣抓

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信義居家指出，最容易被忽略潛藏細菌的家電就是洗衣機，若沒有定期清潔，不只衣物越洗越髒，衣服沾黏發霉殘屑或產生異味，也會影響洗衣機的使用壽命，甚至引起人體皮膚瘙癢、過敏、皮炎。特別提醒民眾，建議1年至少深層清潔洗衣機1次。
而夏天最常使用到的冷氣機，若是沒有定期清潔，最直接的影響是冷氣不冷，連帶就影響到電費增加、孳生細菌，使得打開冷氣時會有異味，並且產生噪音。因此建議每年在夏季開始前和完結後，至少各清洗1次最好。
婆婆媽媽們每天幾乎都會與抽油煙機為伍，經常使用的抽油煙機如果發現排煙效果變差、濾網滴油，機器壽命可能縮短，對居住環境和家人健康也都會有影響。信義居家提醒，若是每天使用抽油煙機，建議每半年至少清洗1次，若使用頻率較低，可以1年清洗1次。
有「無毒教母」之稱的家事專家譚敦慈建議，抽油煙機可以在每次煮完飯之後順手打掃，避免卡油垢，造成後續清掃的困難，清潔的方式可以往吸油網噴稀釋過後的小蘇打，5分鐘後拆下吸油網，簡單的擦拭沖洗就會非常乾淨。
譚敦慈也說，洗衣機內的洗衣槽是細菌、黴菌的溫床，但很容易被忽略，以4人同住的小家庭洗衣量來說，她自己家中習慣使用直立式洗衣機，建議大約1到2個月就要清潔一次。至於冷氣機濾網，清洗起來也有訣竅，譚敦慈特別提醒，洗淨後一定要耐心晾乾後再裝回去，避免潮濕加速發霉，且至少1週應該清潔1次。
另一方面，除了自己清潔打掃除菌以外，現在也很流行找專業清潔廠商來進行清洗。而自己清洗與請專業廠商清洗的差別為何？信義居家表示，自己清潔冷氣或洗衣機即使有做簡單防護，但仍易弄髒，且拆解組裝費力，需花費更多時間，無法更細部清洗細節，而若是委託信義居家的專業廠商，不僅現場防護完善，現場拆解清洗當天即可完工，廠商會先上藥劑溶解髒污，再用高壓馬達水柱沖洗，清洗後保固一個月，經專業培訓且經驗豐富，無法拆洗不收費，價錢透明。
若以抽油煙機清潔為例，專業廠商會舖設塑膠布防護，防止油垢沾黏，抽油煙機拆卸後，使用無毒清潔劑溶解油汙並反覆刷洗，清潔內外殼，風扇、濾網、集油槽浸泡清洗，及外部機殼擦拭，若是自行清潔，抽油煙機的重油汙不易處理，步驟繁瑣相當耗時。
信義居家表示，一般來說夏季為清潔旺季，自6月起至8月31日止，信義居家網站家電單台95折，第2台起9折，並加贈紫外線燈消毒，冷氣機清潔單台2090元起、直立式洗衣機清潔單台1710元起、抽油煙機2469元起。