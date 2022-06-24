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蔡阿嘎情傷瘦10公斤？本人解釋了　HowHow歌暴紅狂收叉子

▲YouTuber 界天團「七月半」今日因「雪碧酷爽音樂車」活動再度合體。（圖／記者周淑萍攝）
▲YouTuber 界天團「七月半」今日因「雪碧酷爽音樂車」活動再度合體。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-24 16:04:18

YouTuber 界天團「七月半」今(24)因「雪碧酷爽音樂車」活動再度合體，現場熱力開唱！但天空不作美，下起大雨，蔡阿嘎正向說：「覺得很熱血，可是歌迷朋友比較辛苦！」問起半年內瘦了10公斤怎麼辦到？被團員蔡哥插話：「療情傷！」，阿嘎索性開玩笑接話笑說：「夫妻感情失和啦！」，隨後解釋，「之前演唱會專輯拍照片看起來都好胖，化妝師都要一直狂打陰影，現在瘦一點在鏡頭面前好看一點，而且唱歌也比較不會這麼喘。」

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問起瘦身秘訣，他分享兩秘訣：「每天運動、少吃澱粉」，他也提醒想要減肥的民眾，「減肥還是要快樂吃，才會比較持久」，阿嘎平常還是會喝一點無糖汽水、炸物但就是少量吃。

另一名團員HowHow在確診期間創作了一首《鄧福如叉子咧》，引發熱議，目前點閱高達224萬，他分享創作這首歌當時的心情：「那是真實發生的事情，我真的想要吃水果，當天家裡就是沒找到叉子！問我老婆她也回『不知道！』，就超生氣便寫下這首歌。」但《叉子咧》後續效益發酵，他笑說：「近期收到很多廠商粉絲送上一堆叉子。」HowHow說自己雖有無敵星星，但還是有去照一下胸腔一切都沒事。

▲YouTuber 界天團「七月半」今(24)因「雪碧酷爽音樂車」活動再度合體。（圖/記者周淑萍攝）
▲HowHow笑說因為《鄧福如叉子咧》引發後續效應，最近收到很多叉子，不用再擔心沒有叉子了！（圖/記者周淑萍攝）
之前在彰化田尾擺放超大招牌關心鄉親「尿尿的地方」，同時也是團體顏值擔當的RJ 廉傑克曼，他笑說：「看板之前已經拿掉了，掛了有半年，花了約10萬。」問起訂閱有沒跟著水漲船高，他笑說：「完全沒有」，問起之後要怎麼樣繼續關心大家尿尿的地方？身為雪碧記者會出席團體的他立即說：「要多補充水分，喝飲料」，團員們也補充：「這樣就能被阿傑關心喔！」

迎接夏天汽水的熱銷旺季，「雪碧 Sprite」近期推出新配方，繼上個月推出新品「雪碧 Sprite」無糖(Sprite ZERO SUGAR)後， 今年夏天經典原味也升級酷爽新配方，除僅維持經典的檸檬風味，也帶來更酷爽的口感，新配方的LOGO相較於舊版也更大更醒目。同時為了炒熱新口味聲量，這個暑假在北中南舉辦「雪碧酷爽音樂車」活動，結合新品試飲活動的音樂演唱，將於6/24~7/17巡迴全台，並召集24樂團接力開唱。 

▲YouTuber 界天團「七月半」今(24)因「雪碧酷爽音樂車」活動再度合體。（圖/記者周淑萍攝）
▲「雪碧酷爽音樂車」將於北中南巡迴，七月半在台北華山首唱，之後會再移往中南部由不同樂團接力開唱。（圖/記者周淑萍攝）
在官方粉絲團也祭出活動，除了現場打卡分享請喝雪碧，6/24~7/17拍下酷爽音樂車照片回傳至FB貼文，再抽雪碧一箱 (330mL/24入)。同時即日起～7/26凡購買限定包裝，到雪碧LINE官方帳號輸入序號還可參加抽獎。

▲YouTuber 界天團「七月半」今(24)因「雪碧酷爽音樂車」活動再度合體。（圖/記者周淑萍攝）
▲雪碧針對經典口味改了新配方，帶來更加清爽暢快的口感。（圖/記者周淑萍攝）
雪碧 酷爽音樂車活動地點及樂團

台北 華山1914文化創意產業園區
6/24 15:00 ：七月半樂團
6/25 14:00-18:40：Codie、Fann芳怡、芒果醬、無妄合作社
6/26 14:00-18:40：遊樂、庸俗救星、打倒三明治、怕胖團

台中 新光三越 台中中港店 
7/02 14:00-18:40：都市零件派對、The Tic Tac、固定客、神棍樂團
7/03 4:00-18:40：薄荷綠工廠、Bike機踏車樂團、SHOOT UP、OBSESS

高雄 漢神巨蛋購物廣場 
7/16 14:00-18:40：戴曉君、台青蕉、孩子王、淺堤
7/17 14:00-18:40：吾橋有水、The Tic Tac、夕陽武士、Empty ORio

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