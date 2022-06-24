汽車「含鉛廢氣」影響ＩＱ！　美國研究：一半人口智商變低

我是廣告 請繼續往下閱讀
在過去的50年來，科學家已意識到鉛污染會嚴重損害孩童的健康成長，也將標準血鉛濃度降低為每分升血含有5微克鉛（5μg/dL），但仍有部分研究人員認為，每分升血含有超過1微克鉛都屬於不安全水平。
據了解，出生於1951年至1980年之間的人當中，有超過90%的人（相等於還在世的1.7億美國人）兒童血鉛濃度超過了標準水平，更嚴重的是，估計有超過5400萬名兒童血鉛濃度多於每分升15微克！
科學家通過IQ 得分評估鉛對智力的影響，結果發現兒童時期接觸過多的含鉛氣體，使美國人的累積智商得分降低 8.24 億分，平均約每人降低 3 分，而某些居住在高度鉛污染地區的人，智商得分更降低多達6分。雖然看起來差異不大，但研究人員認為，一個人的智商與其健康和經濟能力等有著密切的關聯。
儘管隨著公共衛生標準的改進，已大大降低了民眾兒童時期的血鉛濃度，但目前仍缺乏針對「孩童時期鉛暴露的長期影響」所作出的相關研究。對此，研究人員表示，未來會更著重於研究有關兒童時期的高血鉛濃度，是否加速「認知能力隨著年齡退化」的速度。
原文出自：《New Atlas》
延伸閱讀
醫揭豬心人體移植病患死因 疑與豬病毒有關
百萬YouTuber阿滴從深陷憂鬱到康復的真情告白 暖心向鬱友呼喊：按下暫停鍵也沒關係！