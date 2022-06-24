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汽車「含鉛廢氣」影響ＩＱ！　美國研究：一半人口智商變低

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汽車「含鉛廢氣」影響ＩＱ！　美國研究：一半人口智商變低

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-24 16:00:43

根據國外媒體《New Atlas》報導，一項发表於《美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）》的研究指出，美國約有一半人口因受到鉛污染的影響而智力下降。據研究統計，部分在1960至1970年代曾高度暴露於鉛污染的美國兒童，智商（IQ）得分竟降低多達6分！

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鉛污染普遍來自於顏料、鉛水管、以及水源，但當時最大的來源是汽車尾氣所排出的含鉛廢氣。研究者表示，鉛經由人體吸入或食用以後，進入到血液中，並通過血腦屏障進入大腦，因而引發神經毒性作用。

示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay
在過去的50年來，科學家已意識到鉛污染會嚴重損害孩童的健康成長，也將標準血鉛濃度降低為每分升血含有5微克鉛（5μg/dL），但仍有部分研究人員認為，每分升血含有超過1微克鉛都屬於不安全水平。

據了解，出生於1951年至1980年之間的人當中，有超過90%的人（相等於還在世的1.7億美國人）兒童血鉛濃度超過了標準水平，更嚴重的是，估計有超過5400萬名兒童血鉛濃度多於每分升15微克！

科學家通過IQ 得分評估鉛對智力的影響，結果發現兒童時期接觸過多的含鉛氣體，使美國人的累積智商得分降低 8.24 億分，平均約每人降低 3 分，而某些居住在高度鉛污染地區的人，智商得分更降低多達6分。雖然看起來差異不大，但研究人員認為，一個人的智商與其健康和經濟能力等有著密切的關聯。

儘管隨著公共衛生標準的改進，已大大降低了民眾兒童時期的血鉛濃度，但目前仍缺乏針對「孩童時期鉛暴露的長期影響」所作出的相關研究。對此，研究人員表示，未來會更著重於研究有關兒童時期的高血鉛濃度，是否加速「認知能力隨著年齡退化」的速度。

 

原文出自：《New Atlas》

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