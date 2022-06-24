鄭家純穿小丁、高衩衣！神級美體連女生都跪了

28歲鄭家純（雞排妹）4月初開新節目《有阿純 好家在》，傳授如何找到高CP值房子的密技，日前再宣布，去年遭YouTube停權的招牌性知識網路節目《深夜保健室》，8月將重新跟大家見面。她目前正在籌備10週年寫真集，考慮全裸，今（24日）PO出體重控管2個月的成果照，其中兩張分別穿丁字褲、高衩衣入鏡，十分性感。
鄭家純在臉書表示，4月底到6月中實施飲食控制、吃健康餐加每週運動2、3次，每次1至1.5小時，體重從46.5公斤降到46.2公斤，體脂也減至25.6%，「瘦身有感，連肩膀的骨頭都摸得到」，照片中，她攬鏡自拍，穿兩截式運動裝，秀出22.5吋小蠻腰，體態相當完美。
另一張定裝照，鄭家純穿緊身小可愛內衣，透露只有貼胸貼，唯美D罩杯胸型乍現，下半身只穿黑色蕾絲丁字褲，雖然沒有全身照，但給人不少遐想空間，此外，她說：「教練不讓我跑步、有氧、太多高間歇，比較不會瘦到胸，請會支持寫真集的人不用擔心。」透露這次瘦身胸部有微縮水，但不到半個罩杯。
貼文才發布4小時，按讚數已經有1.4萬，網友紛紛留言：「這背後付出的努力不是一般人可以忍受的，我純粉我驕傲」、「家純的美麗是女孩們也欣賞也想變成的目標」、「太腰瘦！超正小腰精」，不過還是有人表示喜歡肉肉的她，對此，鄭家純回覆，稱等2個月後寫真集上市記者會結束，就會回到原本狀態。（編輯：楊穎軒）