店長有命名權？楊梅吐氣店、龍潭虎穴店攏來 超商認了
不少民眾都發生過，收到超商領貨簡訊通知，卻常常跑錯門市，因為根本記不住店名，但如果是在這些門市領貨，肯定不會搞混。網友在臉書蒐集逾30家超商門市店名，像是板橋大庭店（板橋大停電）、東港鮪魚店、龍潭虎穴店、楊梅吐氣店，立刻引起網友熱烈討論，吸引近九千人轉發分享。
有網友在臉書發文：「那個，店名不能好好取嗎？」並貼出超過30張門市照片，像是7-ELEVEN有無尾熊門市、裝甲門市、鯊魚門市。萊爾富則有玉井芒果店、中和浪漫店、龍潭虎穴店、北投火山店、三重初戀店、大安學霸店，更有趣的是還有和美郭靖店、和美黃蓉店。
全家超商更惡搞，有板橋大庭店（板橋大停電）、東港鮪魚店、台中忠孝夜店、彌陀虱目魚店、萬巒豬腳店，北斗七星店，甚至在員林還有「四大天王」：員林安迪店、員林黎明店、員林學友店、員林富城店。
《NOWnews今日新聞》向兩大超商求證，加盟主是否有絕對命名權？7-ELEVEN表示，加盟主會和公司共同討論命名門市名稱，大多是行政區或街道路名，或是考量地理位置、周邊環境及重大地標等為主命名。
全家指出，店名多數是由加盟店主提出，並與總部討論後所決定，命名方向則大多以地段路名、周邊環境、地方特產為出發點，讓民眾可透過店名辨識店點約略位置。