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手刀下訂！新竹五星飯店推暑期早鳥優惠鎖定親子客

▲新竹豐邑喜來登大飯店自即（24）日起至30日，推出「暑假早鳥住房專案」，入住除了享有早鳥優惠房價，另加贈「兒童早餐」一客。（圖／業者提供）
▲新竹豐邑喜來登大飯店自即（24）日起至30日，推出「暑假早鳥住房專案」，入住除了享有早鳥優惠房價，另加贈「兒童早餐」一客。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-24 16:19:272022-06-24 16:23:17

國內疫情日漸趨緩，適逢出遊旺季的暑假即將到來，飯店旅宿業競相推出暑假優惠，準備搶攻暑假國旅商機。新竹豐邑喜來登大飯店自即（24）日起至30日，推出「暑假早鳥住房專案」，入住除了享有早鳥優惠房價，另加贈「兒童早餐」一客，暑假期間更推出專為小朋友打造「廚神挑戰營」一日營隊活動、救援小英雄波力POLI聯名「喜波波童樂會」及7月8日登場的「兒童密室解謎」，陪伴大小朋友共度歡樂假期。
 
新竹喜來登於即日起至6月30日推出住宿期間為7月1日起至8月31日的暑假早鳥優惠，週日至週五入住「豪華雙人房」搭配2客早餐4,499元起，入住加贈「兒童早餐」一客，「家庭客房」不含早餐只要4,499元起，搭配4客早餐6,399元，週六入住每房加價1200元。
 
新竹喜來登表示暑假期間專為6-12歲兒童規劃「廚神挑戰營」活動，將與「哇寶STEAM教育中心」共同合作，透過專業老師引導下，讓小朋友們學習團隊合作、料理知識，發揮廚藝創意，活動日期為7月16、17、30、31日和8月6、7、20、21日，活動內容包含「廚神挑戰營」一日營隊課程及盛宴午餐一客，報名費用每位2,450元，7月10日前報名7月梯次，7月17日前報名8月梯次活動可享早鳥優惠82折起，房客報名費用每位1,999元，非房客報名費用2,199元。
 
8月6日及8月13日連續兩週的週六下午4點至5點於新竹喜來登5F空中花園舉辦與救援小英雄波力POLI聯名「喜波波童樂會Ft.救援小英雄」，現場將進行多項互動體驗遊戲，一位成人+一位4至12歲未滿兒童「套票組」報名費用999元，包含「Fresh Corner輕食餐盒」一份及「波力兒童贈品」一份，7月15日前可享早鳥報名優惠每組850元。

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