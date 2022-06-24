本土＋45,767　鼓勵長者打疫苗！500元、2劑快篩獎勵延至七月底

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個案縣市分布
- 臺中市6,667例
- 高雄市6,413例
- 新北市5,808例
- 臺南市4,347例
- 桃園市4,020例
- 彰化縣3,318例
- 臺北市3,189例
- 屏東縣2,136例
- 雲林縣1,406例
- 南投縣1,134例
- 苗栗縣1,033例
- 新竹縣999例
- 嘉義縣885例
- 新竹市866例
- 宜蘭縣783例
- 花蓮縣669例
- 嘉義市590例
- 基隆市558例
- 臺東縣461例
- 澎湖縣209例
- 金門縣151例
- 連江縣36例
指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138例具慢性病史、109例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中一名19歲男性本身有氣喘慢性病史，已接種2劑BNT疫苗，5月開始出現四肢無力、疲倦、肌肉痠痛，5月底出現走路會喘，6月5日因走路會喘症狀加劇急診就醫，急診檢驗出新冠肺炎陽性確診，住院接受治療，檢驗發現肌肉發炎、肝指數升高；個案住院時診斷橫紋肌溶解症、急性肝炎，經治療一度好轉，6月18日突然意識不清、休克、血壓下降，轉加護病房，插管接呼吸器等急救措施，6月19日因心肺不穩使用葉克膜，救治仍不幸在6月20日過世。
羅一鈞表示，該名個案死亡診斷為急性肝炎、橫紋肌溶解症合併多重器官衰竭以及新冠病毒感染，研判新冠病毒感染非主因，不能排除可能是急性病毒感染導致肝炎、橫紋肌溶解症，因此算入新冠肺炎死亡個案中。
另一名12歲男童死亡個案，羅一鈞說明，男童本身有先天性肌肉系統疾病，6月21日上午出現頭痛症狀，下午於學校出現臉色蒼白、呼吸急促、心跳過快，半小時後在學校昏迷，緊急送醫至急診時已無生命徵象，經急救不治。
羅一鈞補充，急診檢驗有驗出男童感染新冠病毒，但因病程並急性感染COVID-19相關的發燒、咳嗽、流鼻水等症況，也無「兒童多系統發炎症候群」（MIC-S）症狀，目前很難研判男童確切死因與COVID-19是否有直接相關，不過因為有被寫在死亡證明裡頭，也確實檢驗陽性，目前仍列入COVID-19死亡個案。
羅一鈞總結，國內截至目前累計6例在家中死亡、到院前死亡兒童個案，累積兒童重症68例，20人死亡。
長者接種疫苗獎勵措施延至7月31日
指揮官陳時中呼籲，未完成接種 COVID-19疫苗的長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高，為持續鼓勵長者接種，各地方政府提供65歲以上（含55歲至64歲原住民）尚未完成接種COVID-19疫苗民眾500元（含）以下衛教品及每人2劑快篩試劑措施延長至今（2022）年7月31日止。指揮中心呼籲尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑COVID-19疫苗之長者，儘速完成接種，以獲得保護力。
陳時中指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」（https://reurl.cc/7eW0AQ），利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。
陳時中也提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近日天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
7月1日起啟動！第三輪家用快篩抗原試劑實名制
陳時中宣布，自今（2022）年7月1日起，實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。
凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，陳時中說明，每輪每位民眾僅能購買1次。之後於6月6日開始實施第2輪，由於家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，自6月13日起，取消單雙號的限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性。
陳時中指出，為滿足民眾購買家用抗原快篩試劑的需求，指揮中心積極增加家用抗原快篩試劑供應，並滾動檢討調整實名制的執行策略，包括每個販售據點每天配送份數由78份增至117份、縮短每一輪執行期間由第一輪的39天(4月28日至6月5日)縮短至第二輪的25天(6月6日至6月30日)，以及取消單雙號的購買限制。經統計第一輪共販售996萬5,689份(4,982萬8,445劑)，每日平均販售25.5萬份(127.5萬劑)；第二輪預計販售約170萬份(850萬劑)，每日平均販售6.8萬份(34萬劑)。
現在實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊。陳時中提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,753家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買；每輪每位民眾僅能購買1次（可代購），1份5劑，每份售價500元（醫材原則售出，概不退換），相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54261
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