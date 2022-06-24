癌症擴散不放棄　標靶化療助重獲新生

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國人癌症前十名依序為大腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、以及食道癌，而癌症死亡人數也逐年上升。以黃先生為例，雖然口腔腫瘤已在6年前開刀切除，仍在肺部復發。林新醫院放射腫瘤科李芃逸主任經評估，黃先生仍處壯年且體力不錯，也沒有其他慢性病史，便使用標靶藥物搭配5種化療藥物進行治療，療程結束前，轉移的腫瘤便已完全被殲滅。
早發現早治療 高危險族群定期篩檢
李芃逸主任說，頭頸部癌症如口腔癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，接觸菸酒檳榔是罹癌的最大風險因子，建議民眾可至戒菸門診求治，並多利用國健局補助之口腔癌篩檢，以收早期發現早期治療之效。而其他如肺癌及肝癌，高風險族群可利用低劑量肺部電腦斷層及腹部超音波來做篩檢。
定期四癌篩檢 避免病情惡化
林新醫院林仁卿院長提醒，民眾可多利用四癌篩檢，有相關症狀可至腫瘤科門診諮詢。
放射腫瘤科李芃逸主任提醒，個案雖然腫瘤已擴散，也不需要灰心喪志，好好配合治療依然有痊癒的機會，也提醒勿因疫情延誤至醫院求診，反錯失治癒機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54200
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