《原子少年》天王星被中年男搭訕！藍弟吃涼麵收私密告白

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藍弟表示現在知名度上升，外出言行要更加小心，他先透露生日時去吃麻辣火鍋，店家有放《怎麼會》以及招待食物，心存感激；更分享日前與朋友吃涼麵，聊天尺度較無上限，「一走出涼麵店，手機收到訊息說『可以坐在藍弟對面吃涼麵真的太幸運了』，嚇到我了，言行真的要注意」。
蔡朕分享見面會結束離場的路上，收到粉絲給的手鍊，他今當成幸運物戴在手上，但笑說：「我忘記是誰送的，誰可以自己來認領一下嗎？」亦對於每次錄影，粉絲都會自製肖像貼紙與禮物，「每次收很像集點的感覺，很酷！」昱廷也透露跟Max當晚上計程車後，搖下車窗想跟粉絲說再見，豈料大家把禮物丟進車內，「東西全飛進來，很剛好也都是要給我們，都丟進來超準的」。
小孩目前是beanfun!個人人氣排行第一名，對於坐擁超過15萬票數愛戴，坦言五味雜陳，「能當第一名很開心，同時壓力當然也大，這時候所有人都在看我，注視你自己，我會有點心理壓力，但我覺得這壓力是好的，對我是有幫助的壓力」，他看待名次保持樂觀態度，不擔心被超越，「追上來的，我會恭喜他，我還是會盡量維持，能保持盡量保持，有人追上來我會恭喜他」。
《原子少年》日前播出第8集，觀眾評價兩極，藍弟表示不會看負面評論，「因為我知道那會影響我的心情，還是會有人告訴我，比如說『臉像饅頭一樣』、『饅頭臉』之類的，但無傷大雅沒影響到我，無所謂不會走心。」昱廷坦言情緒複雜，他說：「那集看就知道，我們準備很急，有些事不是我們想要發生的，有人說我們可以做得更好，有更多進步空間，鼓勵的部分我也謝謝他們。」大家同時呼籲網友注意留言用字遣詞，「大家上台為了表演努力，但有時這努力不會呈現在表演上，有的人負責刁舞，他可能不是最會跳舞，但領導能力好，像我幫忙寫歌，能理解付出的努力觀眾不一定看得到，希望觀眾不要以偏概全的批評，以及不要人身攻擊」。
《原子少年》每週日晚間10點在《NOWNews今日新聞》官方YouTUbe網路首播，本週將由煥鈞、立杰、Nelson、藍弟、貢丸、佾暘陪觀眾觀看。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計7月15日結束票選，還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n