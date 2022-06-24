越禁止越好奇 南美館「亞洲的地獄與幽魂」罵聲中開展

法國凱布朗利博物館於 2018 年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，由該館亞洲文明部策展人朱利安．盧梭（ Julien Rousseau ）策劃，從傳統文物及作品延伸至最新的流行文化，用深入淺出的方式，介紹數個世紀以來亞洲對於鬼的恐懼與想像，展出的許多作品都將挑起觀眾恐懼的敏感神經。除呈現日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念外，本次巡迴到台灣，網路上已有許多反對聲浪，紛紛表示怪力亂神不可取，怕對兒童造成不良影養，反而造成未開展先轟動的現象。越是禁止反而讓人心生好奇，這次由南美館展覽團隊規劃，加入了台灣藝術家作品，增添不少台灣文化角度。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝術家顏忠賢的作品「地獄變相」作為展覽入口，震撼感十足（圖／南美館提供）

不論是城市或校園的鬼魅傳說，還是人們口耳相傳的鬼怪禁忌，鬼了神文化無時無刻不充斥於我們的生活。台灣民間故事裡的林投姐、虎姑婆家喻戶曉，紅衣小女孩及從電視機爬出的貞子深植人心，泰國的厲鬼幽魂娜娜和日本雪女更是令人不寒而慄。這些鬼怪在「亞洲的地獄與幽魂」展都能看見，挑戰你的膽大因子與視覺衝擊。「亞洲的地獄與幽魂」展覽，不僅是討論幽魂地獄的因果善惡循環、人性慾望，也是對於人類未知的恐懼的想像與文化研究。

台灣展出的作品脈絡，對應法國凱布朗利博物館的展覽故事線，有台灣當代藝術家的作品及在地鬼怪的電影海報，邀請藝術家林羿綺、侯春廷、姚瑞中、張季雅、梁廷毓、陳云、黃千倫、蔡佳葳、顏忠賢參與展出。值得一提的是，國立台灣歷史博物館典藏之《十殿圖地獄掛軸》，因受邀展出，台史博特地排入修復期程，讓這組作品能夠於本次展覽首度公開亮相。《十殿圖地獄掛軸》以豐富的文物及文史資料，呼應在地的鄉野傳說故事，台灣觀眾可由嶄新觀點，檢視自身熟悉的文化經驗。

台南市副市長趙卿惠表示台南是「眾神之都」，從人的出生到結束，都有相關的廟宇可以祈福保佑；而法國在台協會選在台南進行這次的展出，將台、法的合作推向國際關注，肯定會造成轟動。趙副市長表示這場展出，提供觀者探問生命的意義，她強調若以心存正念的心態來看展，應該將能對生命的反思得到啟發。她也幽默地提醒民眾，參觀請勿攜帶桃花心木劍或糯米等物品，讓人莞爾。