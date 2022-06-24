博愛特區罕見下冰雹！明午後雨更大 氣象局：換這區小心
今（24）日午後受到熱對流發展旺盛影響，中部以北地區及各山區都出現相當明顯的大雷雨，甚至台北市博愛特區都罕見降下冰雹，雖然冰雹顆粒不大，但氣象局長鄭明典特別在臉書貼出氣象局同仁觀測到的冰雹照片證明，同時間台北觀測站還測得接近10級的強陣風與大量雷擊。截至傍晚5時20分為止，累積雨量最多的地方在苗栗泰安洗水坑149毫米，雲林古坑也有131.5毫米，氣象局表示，隨著對流慢慢減弱，入夜後雨勢可望稍微趨緩，不過明（25）日午後依舊可能有類似的大雷雨出現，局部地區不排除有大雨或豪雨。鄭明典也特別提醒，降雨範圍可能擴及到中南部地區，請民眾留意。
氣象局預報員黃恩鴻指出，今日午後雷陣雨主要降雨時段落在下午2時到3時之間，苗栗與南投部分地區時雨量高達80毫米，中部以北多處地區也出現3小時超過100毫米的雨量，伴隨著劇烈的閃電雷擊，雨勢相當猛烈。目前氣象局持續針對全台17縣市發布豪雨特報，苗栗山區、台中山區、雲林山區及南投、嘉義有局部大雨或豪雨，中部以北地區、東北部山區及南部山區有局部大雨，提醒民眾持續慎防雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區要留意淹水。
鄭明典解釋，目前台灣上空，高層仍有太平洋高壓籠罩，但中低層空氣相當潮濕，只要上午陽光照射強烈快速增溫，對流就會明顯發展起來，當突破了臨界點之後，就會有短時間劇烈的降雨，伴隨強風、雷擊甚至冰雹等情形出現。明日天氣情況與今天相當類似，不過降雨範圍可能會擴及至中南部地區，請南台灣民眾也要留意。
氣象局預估，明天太平洋高壓將稍微北移，台灣地區水氣偏多、天氣將更不穩定，上午各地依舊維持多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區都將出現局部短雷陣雨，並且有較大雨勢發生機率。尤其西半部地區及各山區，極可能出現短延時強降雨，提醒民眾週末安排戶外活動要留意天氣變化。