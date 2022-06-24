吳淑珍確診元氣大傷！住院10天出院了 陳致中曝最新病況
前總統陳水扁妻子吳淑珍本月10日PCR陽性確診，雖然是輕症，但在高雄市長陳其邁的關心下，認為住院好些，因此吳淑珍在14日下午住進高雄長庚醫院觀察照護。日前已於20日解隔離，但陳水扁透露，妻子有幻覺、精神恍惚、沒辦法久坐輪椅等症狀，因此還無法出院。不過，今（24）日他的兒子、民進黨高雄市議員陳致中表示母親已出院，「但染疫元氣大傷，需要很長時間療養」。
陳水扁日前才透過臉書透露，妻子雖然是輕症，但因為脊隨損傷，原本姿勢性低血壓常會癱軟昏倒，以致血氧掉到94以下的92、91，剛好他有使用氧氣製造機，可以讓她使用、控制血氧濃度，但胸部以下下半身癱瘓的病人，因為腹肌沒辦法使力，有痰會咳不出來，只能靠著他跟外籍看護輪流拍痰貼壓腹部，只不過好不容易咳了出來，又會馬上再生，所以一次又一次都沒辦法休息，體會到照顧病人的痛苦，讓他和兒子陳致中都直言「更能體會醫療人員照料確診者的辛勞」，並向全國的醫護團隊獻上12萬分的敬意與感謝。
所幸今日，陳致中在臉書上報喜，稱「託大家的福氣，阿母今天出院」，但也表示因染疫元氣大傷，還需要很長時間療養。網友也紛紛來留言道喜「祝福早日康復」、「出院後照護更重要！」、「祝扁嫂身體健康」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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