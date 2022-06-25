今日來講股／台股跌夠沒？專家：跌深是最大利多

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陳威伯指出，由於台北股市跟美股連動性高，美股重挫就造成台股的跟跌，另外就是新台幣匯率，這段期間呈現貶值走勢，因此外資資金匯出、流回美國非常明顯。而權值股台積電、聯電、聯發科，以及貨櫃三雄也都出現重挫，這波下跌行情主要是融資多殺多，外資在賣、散戶在賣，呈現恐慌性賣壓，再加上總體經濟面、籌碼面、消息面以及技術面利空，因而呈現全面下跌的態勢。
針對台股主流電子股來看，近期漲也漲不多，但跌卻跌很兇。為此，陳威伯表示，如果把有設廠中國大陸的企業看成是生病的病人好了，當一個病人要逐漸恢復，不可能馬上起來跑跳碰，必須有休養生息的階段。也就是說，雖然封控的影響逐漸淡化，但其實目前有很多電子股正在承受之前封城的苦果，而這個苦果的影響至少也要2個月到3個月才會逐漸好轉。
更何況後面還有美國聯準會下半年的升息來對抗通膨，大家對於總體經濟仍有衰退的疑慮，這也是為什麼台股會跌跌不休的原因。至於台股要跌到什麼時候？陳威伯表示，如果台股真的要落底的話，通常不會一兩天就看出來，必須要經過一個打底的過程，但這個打底過程有一個先決條件，就是不能再破底。
陳威伯指出，假設7月份調升利率，讓台股破底，但這時候利空出盡可能打出短底，只是大家也先不要期待台股會馬上回到多方，因為就好比上述說的，一個生病的病人要恢復，不可能一蹴可幾，需要去觀察、去休養生息，才可能逐漸回到多方。但這期間也不是沒有作為，投資人可以觀察跌深的個股，因為台股的基本面其實不差，5月份的出口數字也不錯，所以基本面好的公司，其實跌深就是最大的利多，可以多多留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。